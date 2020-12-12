Активисты с площади Ленина вызвали скорую и заявили, что их избили полицейские

В Новосибирске на площади Ленина произошло столкновение активистов с сотрудниками полиции. Участники акции были вынуждены вызвать скорую помощь одному из пострадавших.



Как сообщила корреспонденту НГС активистка Яна Дробноход, сегодня в центре города проходило традиционное «кормление голубей» — акция, приуроченная к происходящему в Хабаровске и Беларуси.