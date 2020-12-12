Активисты с площади Ленина вызвали скорую и заявили, что их избили полицейские

В Новосибирске произошло столкновение активистов с полицией
В Новосибирске на площади Ленина произошло столкновение активистов с сотрудниками полиции. Участники акции были вынуждены вызвать скорую помощь одному из пострадавших.
Как сообщила корреспонденту НГС активистка Яна Дробноход, сегодня в центре города проходило традиционное «кормление голубей» — акция, приуроченная к происходящему в Хабаровске и Беларуси.
— Я сейчас нахожусь в отделении полиции. Там, в общем, сотрудники полиции избили мирных участников протеста. Нас доставили в отделение полиции
По ее словам, сотрудник полиции толкнул «бабушку», а также «ударил блогера по почкам».
Как отметил другой активист Алексей Хохлов, некоторые из участников акции по-прежнему находятся в полиции. Он же отметил, что первоначально конфликт с полицией возник из-за коптера одного из блогеров, присутствовавшего на акции.
На момент публикации пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области не смогла дать оперативный комментарий.
Обновлено. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что пострадал полицейский, и рассказали свою версию произошедшего.
В августе мы рассказывали о задержании одной из активисток на площади Ленина. Яну Дробноход задержали после акции в поддержку Сергея Фургала и доставили в отдел полиции, в результате этого у здания собрался пикет.