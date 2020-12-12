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Активисты с площади Ленина вызвали скорую и заявили, что их избили полицейские

Некоторые из участников мирного протеста, со слов активистов, по-прежнему находятся в отделении

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Инцидент произошёл около 14:00

Инцидент произошёл около 14:00

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В Новосибирске произошло столкновение активистов с полицией

В Новосибирске на площади Ленина произошло столкновение активистов с сотрудниками полиции. Участники акции были вынуждены вызвать скорую помощь одному из пострадавших.

Как сообщила корреспонденту НГС активистка Яна Дробноход, сегодня в центре города проходило традиционное «кормление голубей» — акция, приуроченная к происходящему в Хабаровске и Беларуси.

— Я сейчас нахожусь в отделении полиции. Там, в общем, сотрудники полиции избили мирных участников протеста. Нас доставили в отделение полиции № 1 на Мичурина, 27. Пострадавший в больнице — это блогер наш, Михаил Кондратюков, — рассказала она.

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По ее словам, сотрудник полиции толкнул «бабушку», а также «ударил блогера по почкам».

Как отметил другой активист Алексей Хохлов, некоторые из участников акции по-прежнему находятся в полиции. Он же отметил, что первоначально конфликт с полицией возник из-за коптера одного из блогеров, присутствовавшего на акции.

На момент публикации пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области не смогла дать оперативный комментарий.

Обновлено. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что пострадал полицейский, и рассказали свою версию произошедшего.

В августе мы рассказывали о задержании одной из активисток на площади Ленина. Яну Дробноход задержали после акции в поддержку Сергея Фургала и доставили в отдел полиции, в результате этого у здания собрался пикет.

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