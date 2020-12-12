Пострадал полицейский: в МВД рассказали свою версию конфликта с активистами на площади Ленина

В субботу, 12 декабря, на площади Ленина в Новосибирске произошел конфликт. В нем приняли участие сотрудники полиции и активисты, которые выходят сюда с плакатами каждую субботу. В ГУ МВД рассказали свою версию событий.

— Сотрудники полиции осуществляли охрану общественного порядка на площади Ленина. Граждане осуществили несанкционированный запуск квадрокоптера. На неоднократные требования полицейских о прекращении противоправных действий они не реагировали, вели себя агрессивно и создавали целенаправленно конфликтную ситуацию. В том числе одному из сотрудников полиции нанесли телесные повреждения. Полицейский обратился с ушибом мягких тканей в медучреждение, затем он продолжил несение службы, — рассказали в ведомстве.