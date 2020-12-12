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Пострадал полицейский: в МВД рассказали свою версию конфликта с активистами на площади Ленина

Следователи организовали проверку по данному инциденту

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Шесть человек задержаны после акции протеста в Новосибирске

В субботу, 12 декабря, на площади Ленина в Новосибирске произошел конфликт. В нем приняли участие сотрудники полиции и активисты, которые выходят сюда с плакатами каждую субботу. В ГУ МВД рассказали свою версию событий.

— Сотрудники полиции осуществляли охрану общественного порядка на площади Ленина. Граждане осуществили несанкционированный запуск квадрокоптера. На неоднократные требования полицейских о прекращении противоправных действий они не реагировали, вели себя агрессивно и создавали целенаправленно конфликтную ситуацию. В том числе одному из сотрудников полиции нанесли телесные повреждения. Полицейский обратился с ушибом мягких тканей в медучреждение, затем он продолжил несение службы, — рассказали в ведомстве.

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В полиции уточнили, что в отделение было доставлено шесть человек. Сейчас по данному факту собраны материалы, которые переданы в Следственный комитет для проведения проверки.

— В Центральном районе города Новосибирска 42-летняя женщина применила насилие в отношении сотрудника полиции. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка. Опрашиваются очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В августе мы рассказывали о задержании одной из активисток на площади Ленина. Яну Дробноход задержали после акции в поддержку Сергея Фургала и доставили в отдел полиции, в результате этого у здания собрался пикет.

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активистыпикетыполиция
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