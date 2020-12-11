Рейс S7 из Иркутска в Новосибирск вернулся на полпути в аэропорт — что произошло

Рейс S7 Иркутск — Новосибирск из-за технической неисправности вернулся в аэропорт
Утром 11 декабря рейс новосибирской авиакомпании S7 5230, вылетевший из Иркутска в Новосибирск, через полтора часа вернулся в аэропорт вылета. Об этом в редакцию НГС сообщили пассажиры.
— Причины нам не сообщили. Ждем вылет на новом самолете в 17:45, — рассказал читатель.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура объяснила, что произошло с самолетом.
— Сработал датчик технической неисправности, поэтому командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, то есть в Иркутск. Сейчас пассажиры ожидают вылет, к ним прибудет другое воздушное судно. Жалобы от пассажиров на настоящий момент не поступали. Нами организована проверка в сфере обеспечения безопасности полетов по указанному факту, — сообщила НГС помощник прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Екатерина Телегина.
Известно, что на борту самолета находились 76 человек.
Еще одно ЧП с самолетом произошло накануне — на рейсе, следовавшем из Новосибирска в Абакан, сработал датчик разгерметизации.