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Рейс S7 из Иркутска в Новосибирск вернулся на полпути в аэропорт — что произошло

По предварительным данным, в салоне сработал датчик технической неисправности

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Пассажиров доставят в Новосибирск другим рейсом

Пассажиров доставят в Новосибирск другим рейсом

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Рейс S7 Иркутск — Новосибирск из-за технической неисправности вернулся в аэропорт

Утром 11 декабря рейс новосибирской авиакомпании S7 5230, вылетевший из Иркутска в Новосибирск, через полтора часа вернулся в аэропорт вылета. Об этом в редакцию НГС сообщили пассажиры.

— Причины нам не сообщили. Ждем вылет на новом самолете в 17:45, — рассказал читатель.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура объяснила, что произошло с самолетом.

— Сработал датчик технической неисправности, поэтому командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, то есть в Иркутск. Сейчас пассажиры ожидают вылет, к ним прибудет другое воздушное судно. Жалобы от пассажиров на настоящий момент не поступали. Нами организована проверка в сфере обеспечения безопасности полетов по указанному факту, — сообщила НГС помощник прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Екатерина Телегина.

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Известно, что на борту самолета находились 76 человек.

Еще одно ЧП с самолетом произошло накануне — на рейсе, следовавшем из Новосибирска в Абакан, сработал датчик разгерметизации.

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неисправностьсамолеттранспортная прокуратура
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