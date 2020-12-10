10 декабря четверг
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 6/10
usd 73.31
eur 88.94

Все новости

Все новости

Вылетевший из Новосибирска самолет экстренно сел в Абакане: сработал датчик разгерметизации

На борту находились 42 пассажира и 4 члена экипажа

1 487
7Обсудить

Поделиться

Несмотря на неисправность, самолет смог благополучно сесть в Абакане

Несмотря на неисправность, самолет смог благополучно сесть в Абакане

Поделиться

Разгерметизация салона произошла на борту самолета Новосибирск — Абакан

Утром 10 декабря в пассажирском самолете, следовавшем из Новосибирска в Абакан, сработал датчик разгерметизации. Известно, что воздушное судно Embraer-170 принадлежит авиакомпании S7 Airlines.

— В процессе полета произошло срабатывание датчика технической неисправности. Но самолет благополучно осуществил рейс и приземлился в аэропорту прилета, в Абакане в 08:41 по местному времени. На борту находились 42 пассажира и 4 члена экипажа, — сообщила корреспонденту НГС старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

— В настоящий момент судно осматривается авиатехниками. Авиакомпания направила резервный борт для выполнения последующих полетов, — добавила она.

На прошлой неделе грузовой самолет Boeing 747 второй раз подряд экстренно приземлился в Толмачёво. В Новосибирске следователи начали выяснять обстоятельства этих двух экстренных посадок.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

неисправностьсамолеттранспортная прокуратура
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...