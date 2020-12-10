Вылетевший из Новосибирска самолет экстренно сел в Абакане: сработал датчик разгерметизации

Разгерметизация салона произошла на борту самолета Новосибирск — Абакан
Утром 10 декабря в пассажирском самолете, следовавшем из Новосибирска в Абакан, сработал датчик разгерметизации. Известно, что воздушное судно Embraer-170 принадлежит авиакомпании S7 Airlines.
— В процессе полета произошло срабатывание датчика технической неисправности. Но самолет благополучно осуществил рейс и приземлился в аэропорту прилета, в Абакане в 08:41 по местному времени. На борту находились 42 пассажира и 4 члена экипажа, — сообщила корреспонденту НГС старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.
Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
— В настоящий момент судно осматривается авиатехниками. Авиакомпания направила резервный борт для выполнения последующих полетов, — добавила она.
На прошлой неделе грузовой самолет Boeing 747 второй раз подряд экстренно приземлился в Толмачёво. В Новосибирске следователи начали выяснять обстоятельства этих двух экстренных посадок.