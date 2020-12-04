4 декабря пятница
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 5/10
usd 75.20
eur 91.19
Тема дняНовосибирцы скупают чагу и барсучий жир. Зачем?

Все новости

Все новости

Грузовой самолет Boeing 747 второй раз подряд экстренно приземлился в Толмачёво

После вылета сработала сигнализация о неисправности шасси

4 506
23Обсудить

Поделиться

Самолет повторно сел в Толмачёво в 12:09

Самолет повторно сел в Толмачёво в 12:09

Поделиться

В ночь на пятницу, 4 декабря, в новосибирском аэропорту Толмачёво экстренно приземлился Boеing 747 с четырьмя членами экипажа на борту. После полудня он вновь совершил вынужденную посадку — об этом сообщило агентство «Интерфакс».

— Вскоре после вылета вновь сработала сигнализация о неисправности шасси, после выработки топлива самолет благополучно приземлился в 12:09 по местному времени, — рассказал источник агентства.

Также ранее сообщалось, что пострадавших в результате экстренной посадки в ночь на пятницу не было, после проверки систем на земле борт вылетел к месту назначения. Самолет принадлежит грузовой авиакомпании Cargolux, передает «Интерфакс».

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

13 ноября в воздухе над Толмачёво у самолета задымился двигатель. НГС вел онлайн-трансляцию с места аварийной посадки грузового самолета. Момент приземления дымящегося Ан-124 и разговор диспетчеров попали на видео. Также мы показали 16 снимков, на которых видно, что происходило вокруг самолета. На следующий день, 14 ноября, следователи назвали причину, по которой «Руслан» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Boeing 747Толмачёвоэкстренная посадка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (23)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...