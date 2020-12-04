Грузовой самолет Boeing 747 второй раз подряд экстренно приземлился в Толмачёво

В ночь на пятницу,
— Вскоре после вылета вновь сработала сигнализация о неисправности шасси, после выработки топлива самолет благополучно приземлился в 12:09 по местному времени, — рассказал источник агентства.
Также ранее сообщалось, что пострадавших в результате экстренной посадки в ночь на пятницу не было, после проверки систем на земле борт вылетел к месту назначения. Самолет принадлежит грузовой авиакомпании Cargolux, передает «Интерфакс».
13 ноября в воздухе над Толмачёво у самолета задымился двигатель. НГС вел онлайн-трансляцию с места аварийной посадки грузового самолета. Момент приземления дымящегося