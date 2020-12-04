Следователи заинтересовались двумя экстренными посадками самолета Boeing 747 в Новосибирске

СК начал проверку по факту двух посадок Boeing 747 в Толмачёво
В Новосибирске следователи начали выяснять обстоятельства двух экстренных посадок грузового самолета Boeing 747 в Толмачёво.
— По данному факту Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского СУТ СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, — сообщили в Западно-Сибирском управлении СК на транспорте.
В ночь на пятницу, 4 декабря, Boeing 747 совершил вынужденную посадку в Толмачёво — на борту находились 4 человека. После полудня он вновь совершил вынужденную посадку — об этом сообщило агентство «Интерфакс».
Пострадавших в результате экстренной посадки в ночь на пятницу не было. Самолет принадлежит грузовой авиакомпании Cargolux.
13 ноября в воздухе над Толмачёво у самолета задымился двигатель. НГС вел онлайн-трансляцию с места аварийной посадки грузового самолета. Момент приземления дымящегося Ан-124 и разговор диспетчеров попали на видео. Также мы показали 16 снимков, на которых видно, что происходило вокруг самолета. На следующий день, 14 ноября, следователи назвали причину, по которой «Руслан» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.