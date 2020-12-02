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Внедорожник въехал в легковушку в Ленинском районе — пострадали ребенок и женщина

Сейчас уточняется, какие именно травмы они получили

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Авария произошла на улице Хилокской

Авария произошла на улице Хилокской

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Ребенок и женщина пострадали при столкновении двух машин в Ленинском районе

В среду, 2 декабря, женщина и ребенок пострадали в ДТП в Ленинском районе при столкновении двух автомобилей.

Авария произошла около четырех часов дня. Водитель 1971 года рождения ехал за рулем внедорожника Great Wall Hover со стороны дома 11/1 по улице Хилокская в сторону Толмачёвской с левым поворотом на Хилокскую. Напротив дома по адресу Хилокская, 1/3 он столкнулся с автомобилем Nissan Skyline, который вел водитель 1983 года рождения — тот ехал по Хилокской со стороны Троллейной в сторону Петухова.

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— В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Ниссан», которую доставили в медучреждение, характер полученных травм уточняется. Также известно, что после ДТП за медицинской помощью обратилась 9-летняя пассажирка «Ниссана», характер травм тоже уточняется, — сообщила инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Татьяна Зверева.

Сегодня в Советском районе «Рено» влетел в дерево и перевернулся на крышу, 72-летний водитель автомобиля скончался — по словам его супруги, у мужчины были проблемы с сердцем.

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ДТПЛенинский районаварияпострадавшие
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