Внедорожник въехал в легковушку в Ленинском районе — пострадали ребенок и женщина

Ребенок и женщина пострадали при столкновении двух машин в Ленинском районе
В среду, 2 декабря, женщина и ребенок пострадали в ДТП в Ленинском районе при столкновении двух автомобилей.
Авария произошла около четырех часов дня. Водитель 1971 года рождения ехал за рулем внедорожника Great Wall Hover со стороны дома 11/1 по улице Хилокская в сторону Толмачёвской с левым поворотом на Хилокскую. Напротив дома по адресу Хилокская, 1/3 он столкнулся с автомобилем Nissan Skyline, который вел водитель 1983 года рождения — тот ехал по Хилокской со стороны Троллейной в сторону Петухова.
— В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Ниссан», которую доставили в медучреждение, характер полученных травм уточняется. Также известно, что после ДТП за медицинской помощью обратилась 9-летняя пассажирка «Ниссана», характер травм тоже уточняется, — сообщила инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Татьяна Зверева.
Сегодня в Советском районе «Рено» влетел в дерево и перевернулся на крышу, 72-летний водитель автомобиля скончался — по словам его супруги, у мужчины были проблемы с сердцем.