Внедорожник въехал в легковушку в Ленинском районе — пострадали ребенок и женщина

В среду, 2 декабря, женщина и ребенок пострадали в ДТП в Ленинском районе при столкновении двух автомобилей.



Авария произошла около четырех часов дня. Водитель 1971 года рождения ехал за рулем внедорожника Great Wall Hover со стороны дома 11/1 по улице Хилокская в сторону Толмачёвской с левым поворотом на Хилокскую. Напротив дома по адресу Хилокская, 1/3 он столкнулся с автомобилем Nissan Skyline, который вел водитель 1983 года рождения — тот ехал по Хилокской со стороны Троллейной в сторону Петухова.