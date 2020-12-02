«Рено» влетел в дерево и перевернулся на крышу в Советском районе

В Новосибирске водитель «Рено» пострадал после столкновения с деревом
Сегодня днем, 2 декабря, 72-летний водитель врезался в дерево в Советском районе. После этого автомобиль перевернулся на крышу.
— В 14:03 водитель 1948 года рождения на автомобиле Renault Duster двигался по улице Плотинной со стороны улицы Русской в сторону улицы Приморской. В пути следования у дома
На месте происшествия работает экипаж ГИБДД, который устанавливает обстоятельства аварии.
30 ноября нетрезвый водитель врезался в забор частного дома в Ленинском районе. В результате автомобиль также перевернулся на крышу.