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«Рено» влетел в дерево и перевернулся на крышу в Советском районе

В аварии пострадал водитель

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Пассажирка машины не пострадала

Пассажирка машины не пострадала

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В Новосибирске водитель «Рено» пострадал после столкновения с деревом

Сегодня днем, 2 декабря, 72-летний водитель врезался в дерево в Советском районе. После этого автомобиль перевернулся на крышу.

— В 14:03 водитель 1948 года рождения на автомобиле Renault Duster двигался по улице Плотинной со стороны улицы Русской в сторону улицы Приморской. В пути следования у дома № 5/3 совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пострадал сам водитель. Его пассажирка не пострадала, — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

Обстоятельства аварии сейчас выясняются

Обстоятельства аварии сейчас выясняются

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На месте происшествия работает экипаж ГИБДД, который устанавливает обстоятельства аварии.

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30 ноября нетрезвый водитель врезался в забор частного дома в Ленинском районе. В результате автомобиль также перевернулся на крышу.

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