Нетрезвый водитель врезался в забор частного дома в Ленинском районе

Ночью 28 ноября в Ленинском районе нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в забор частного дома на улице Клубной. В результате машина перевернулась на крышу, на ней остались серьезные повреждения.

— В 3:30 водитель 1992 года рождения на автомобиле Kia двигался по улице 2-я Станционная со стороны Станционной в сторону ул.Большая. В пути следования у дома на ул. Клубная,2 не справился с управлением и совершил опрокидывание и наезд на забор жилого дома. У водителя установлено алкогольное опьянение — сообщили НГС в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.