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Нетрезвый водитель врезался в забор частного дома в Ленинском районе

Автомобиль опрокинулся на крышу

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В аварии никто не пострадал

В аварии никто не пострадал

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В Новосибирске нетрезвый водитель врезался в забор

Ночью 28 ноября в Ленинском районе нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в забор частного дома на улице Клубной. В результате машина перевернулась на крышу, на ней остались серьезные повреждения.

— В 3:30 водитель 1992 года рождения на автомобиле Kia двигался по улице 2-я Станционная со стороны Станционной в сторону ул.Большая. В пути следования у дома на ул. Клубная,2 не справился с управлением и совершил опрокидывание и наезд на забор жилого дома. У водителя установлено алкогольное опьянение — сообщили НГС в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

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ДТП произошло поздней ночью

ДТП произошло поздней ночью

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В аварии никто не пострадал. Водителя привлекут к административной ответственности.

16 ноября водитель «Тойоты» врезаля в фонарь на улице Сибиряков-Гвардейцев. Мужчину доставили в больницу с переломом ноги.

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Ленинский районавариянетрезвый водитель
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