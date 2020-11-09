На аэродроме в Воронеже срочник убил трех человек

В Воронеже на территории военного аэродрома Балтимор военнослужащий убил трех человек. Как сообщает Meduza, изначально солдат был вооружен топором, а затем завладел оружием и открыл стрельбу.
— Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там [на аэродроме] несколько погибших, — подтвердили ТАСС в пресс-службе администрации региона.
После нападения военнослужащий сбежал, сейчас его разыскивают. Известно, что он скрылся с оружием.
По предварительным данным, нападавший — 20-летний солдат-срочник Антон Макаров. Ориентировка на него сейчас распространяется в социальных сетях.
Год назад в Забайкальском крае срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. Жертвами расстрела стали десять человек: восемь погибли на месте, двое получили тяжелые ранения.