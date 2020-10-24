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Прокуроры взяли на контроль дело о ДТП с пятью погибшими на новосибирской трассе

Среди жертв — двое детей

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Авария произошла утром <nobr class="_">24 октября</nobr>

Авария произошла утром 24 октября

Прокуратура НСО взяла на контроль дело о ДТП с пятью погибшими

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту смертельного ДТП в Болотнинском районе. Следователи завели уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль, сообщает сайт регионального ведомства.

Помимо этого, прокуратура с привлечением сотрудников полиции организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

— При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — говорится в официальном заявлении.

Предварительная проверка показала, что утром 24 октября жители Томска на микроавтобусе Toyota Town Ace Noah ехали по трассе Р-255 «Сибирь» в сторону города Кемерово. В какой-то момент водитель Toyota выехал на встречку, где столкнулся с автобусом Andare 850. В аварии погибли двое детей и двое взрослых. Это 52-летний водитель, 9-летняя девочка и 4-летний мальчик, а также женщина. Позже еще одна женщина скончалась в больнице. Все находились в «Тойоте». Люди в автобусе не пострадали.

Погодные условия в сочетании с ранними сумерками провоцируют и без того высокую аварийность. Накануне, поздним вечером 23 октября, в Ордынском районе под Новосибирском грузовик насмерть сбил женщину.

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ДТПДТП с пятью погибшимиБолотнинский район
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