Прокуроры взяли на контроль дело о ДТП с пятью погибшими на новосибирской трассе

Прокуратура НСО взяла на контроль дело о ДТП с пятью погибшими
Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту смертельного ДТП в Болотнинском районе. Следователи завели уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль, сообщает сайт регионального ведомства.
Помимо этого, прокуратура с привлечением сотрудников полиции организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
— При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — говорится в официальном заявлении.
Предварительная проверка показала, что утром
Погодные условия в сочетании с ранними сумерками провоцируют и без того высокую аварийность. Накануне, поздним вечером