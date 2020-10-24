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Тема дняВ ДТП погибли два ребёнка

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Число жертв аварии в Болотнинском районе увеличилось до пяти

Погибшую доставили в районную больницу, где она позже скончалась

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Так выглядела машина, в которой находилась женщина

Так выглядела машина, в которой находилась женщина

В больнице скончалась пятая жертва ДТП в Болотнинском районе

В Новосибирской области скончалась ещё одна пассажирка микроавтобуса Toyota Noah, который попал в ДТП сегодня утром, 24 октября. Информацию сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Пока возраст женщины и характер полученных травм уточняются.

Напомним, женщину госпитализировали в Мошковскую ЦРБ. Для того чтобы извлечь пострадавшую из покорёженного салона микроавтобуса, сотрудникам МЧС пришлось использовать специнструмент.

Авария произошла сегодня утром на 129-м км автодороги Р-255 «Сибирь». В результате столкновения микроавтобуса и пассажирского автобуса скончались четверо — все они находились в иномарке. Это 52-летний водитель, женщина неустановленного возраст и двое детей (4 и 9 лет). Двое других пассажиров этого автомобиля были доставлены в больницу. Пассажиры и водитель автобуса в столкновении не пострадали.

Мы публиковали фото и видео с места страшного ДТП, а также рассказывали подробности ликвидации последствий аварии.

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ДТПдетисмерть в ДТП
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