24 октября суббота
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 2/10
usd 76.47
eur 90.41
Тема дняНочные очереди из скорых у ковидного госпиталя

Все новости

Все новости

В Ордынском районе под колёсами грузовика погибла женщина

Ей было 63 года

652
6Обсудить

Поделиться

Авария произошла вечером на Ордынской трассе

Авария произошла вечером на Ордынской трассе

В Ордынском районе грузовик насмерть сбил женщину

Вчера вечером, 23 октября, в Ордынском районе произошло смертельное ДТП — под колёсами грузовика погибла пожилая женщина.

— Водитель грузового автомобиля Scania (1985 года рождения) следовал по автодороге К-17Р со стороны рабочего посёлка Ордынское в направлении Новосибирска. На 74 километре он совершил наезд на женщину. Ей было 63 года, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла на недавно отремонтированном участке трассы 50К-17р

От полученных травм она скончалась на месте. По факту ДТП сейчас проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины случившегося.

В начале недели в Новосибирском районе на автодороге Р-254 «Иртыш» произошла смертельная авария, в результате которой погибла женщина-пешеход, а три человека получили травмы.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПНовосибирская областьсбил пешехода
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!