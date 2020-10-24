В Ордынском районе под колёсами грузовика погибла женщина

В Ордынском районе грузовик насмерть сбил женщину
Вчера вечером, 23 октября, в Ордынском районе произошло смертельное ДТП — под колёсами грузовика погибла пожилая женщина.
— Водитель грузового автомобиля Scania (1985 года рождения) следовал по автодороге К-17Р со стороны рабочего посёлка Ордынское в направлении Новосибирска. На 74 километре он совершил наезд на женщину. Ей было 63 года, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
От полученных травм она скончалась на месте. По факту ДТП сейчас проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины случившегося.
В начале недели в Новосибирском районе на автодороге Р-254 «Иртыш» произошла смертельная авария, в результате которой погибла женщина-пешеход, а три человека получили травмы.