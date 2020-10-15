«Старшей девочке было 7 лет, младшей — 3 года». Что происходило на месте пожара, где погибли дети

СК завел уголовное дело после гибели детей на пожаре в Новосибирске
Днем 15 октября в Ленинском районе Новосибирска в пожаре погибло трое детей. Старшей девочке было
Хинганская улица находится всего в
По информации МЧС, именно там жила семья. Люди не были прописаны в этом помещении, а дети не ходили в детский сад.
Как рассказала активистка Анастасия Сергеева, рядом со сгоревшим домом располагалась свалка, с которой местные общественники борются больше года. Жившие в доме люди, предположительно, были приемщиками или охранниками свалки:
— Там был домик, даже домиком нельзя назвать, там просто была стенка сколочена из обычных досок, утепленная или нет, не знаю. Когда я в последний раз здесь была, мы грузовики ловили (грузовики, которые привозили мусор на свалку. — Прим. ред.), детей не было однозначно. Там был мужчина, он нас встречал, а детей не было. Если бы были дети, мы бы сразу тревогу забили, в соцзащиту обратились, — объяснила Анастасия Сергеева.
Местные жители рассказывали, что на свалке мусор принимали за деньги: за въезд на территорию якобы платили
Как сообщали «Вести», свалка располагается на частной территории. Её выкупил бывший председатель садового товарищества «Ёлочка-2».
Мать погибших детей в разговоре с сотрудниками полиции упоминала о том, что жилье на Хинганской ей предоставил начальник за то, что она «следит за хозяйством». По словам женщины, она оставила детей дома, чтобы пойти на работу. Женщина затопила печку, объяснила старшей дочери, что идет на работу, и попросила её посидеть с младшими, оставила детей и ушла.
На месте пожара работали следователи и криминалисты:
— В ходе проведения доследственной проверки следователями СК было установлено, что 15 октября текущего года в дневное время после локализации пожара в самодельной постройке, приспособленной для жилья, по ул. Кедровой в СНТ «Елочка-2» Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области обнаружены тела трех малолетних детей 2013, 2015, 2017 годов рождения. Установлено, что дети в момент происшествия находились без присмотра родителей. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Часть 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.
В декабре 2017 года в посёлке Степном в Искитимском районе сгорел трёхквартирный дом — тогда в пожаре погибли пятеро детей. Самому маленькому было семь месяцев. Многодетный глава семейства выскочил через окно. Соседи были уверены, что в смерти детей виноват именно он, и настаивали на том, что надо было лишить родительских прав ещё до трагедии. Корреспондент НГС побывала на месте трагедии, узнала подробности пожара и выяснила, от кого весь посёлок собирается защитить единственного оставшегося в живых ребёнка из этой многодетной семьи.