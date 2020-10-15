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Тема дняТрое детей погибли при пожаре

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«Старшей девочке было 7 лет, младшей — 3 года». Что происходило на месте пожара, где погибли дети

Помещение, где жила семья, было крошечным — его даже трудно назвать домом

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Дом располагался на территории СНТ «Ёлочка-2», в Криводановском районе

Дом располагался на территории СНТ «Ёлочка-2», в Криводановском районе

СК завел уголовное дело после гибели детей на пожаре в Новосибирске

Днем 15 октября в Ленинском районе Новосибирска в пожаре погибло трое детей. Старшей девочке было 7 лет, младшему ребёнку — 3 года. Как позже выяснилось, семья жила в помещении размером 3 на 5 метров. «Дом» находился на Хинганской улице, в поле за промзоной. Рядом, по словам местных активистов, располагается свалка. НГС побывал на месте трагедии и узнал, почему семья могла жить в таких условиях.

Хинганская улица находится всего в 12 километрах от центра города, но сильно от него отличается. Дом, где жила пара с тремя детьми, стоит среди поля, за хозяйственными корпусами и производственными зданиями. Около здания нет остановок, туда с трудом доезжает такси.

По информации МЧС, именно там жила семья. Люди не были прописаны в этом помещении, а дети не ходили в детский сад.

Мужчина, который жил в доме с погибшими детьми, с трудом стоял на ногах&nbsp;

Мужчина, который жил в доме с погибшими детьми, с трудом стоял на ногах 

Как рассказала активистка Анастасия Сергеева, рядом со сгоревшим домом располагалась свалка, с которой местные общественники борются больше года. Жившие в доме люди, предположительно, были приемщиками или охранниками свалки:

— Там был домик, даже домиком нельзя назвать, там просто была стенка сколочена из обычных досок, утепленная или нет, не знаю. Когда я в последний раз здесь была, мы грузовики ловили (грузовики, которые привозили мусор на свалку. — Прим. ред.), детей не было однозначно. Там был мужчина, он нас встречал, а детей не было. Если бы были дети, мы бы сразу тревогу забили, в соцзащиту обратились, — объяснила Анастасия Сергеева.

Местные жители рассказывали, что на свалке мусор принимали за деньги: за въезд на территорию якобы платили 200 рублей.

Как сообщали «Вести», свалка располагается на частной территории. Её выкупил бывший председатель садового товарищества «Ёлочка-2».

Дом находится в поле — рядом нет остановок и какой-либо инфраструктуры

Дом находится в поле — рядом нет остановок и какой-либо инфраструктуры

Мать погибших детей в разговоре с сотрудниками полиции упоминала о том, что жилье на Хинганской ей предоставил начальник за то, что она «следит за хозяйством». По словам женщины, она оставила детей дома, чтобы пойти на работу. Женщина затопила печку, объяснила старшей дочери, что идет на работу, и попросила её посидеть с младшими, оставила детей и ушла.

По словам матери, она оставила детей, чтобы уйти на работу&nbsp;

По словам матери, она оставила детей, чтобы уйти на работу 

На месте пожара работали следователи и криминалисты:

— В ходе проведения доследственной проверки следователями СК было установлено, что 15 октября текущего года в дневное время после локализации пожара в самодельной постройке, приспособленной для жилья, по ул. Кедровой в СНТ «Елочка-2» Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области обнаружены тела трех малолетних детей 2013, 2015, 2017 годов рождения. Установлено, что дети в момент происшествия находились без присмотра родителей. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

На месте работали следователи, криминалисты, МЧС и полиция&nbsp;

На месте работали следователи, криминалисты, МЧС и полиция 

Предположительно, родители работали на свалке&nbsp;

Предположительно, родители работали на свалке 

Сотрудники служб работали на месте до вечера&nbsp;

Сотрудники служб работали на месте до вечера 

Дом располагается на территории СНТ, и к нему нет асфальтированной дороги&nbsp;

Дом располагается на территории СНТ, и к нему нет асфальтированной дороги 

Часть 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

В декабре 2017 года в посёлке Степном в Искитимском районе сгорел трёхквартирный дом — тогда в пожаре погибли пятеро детей. Самому маленькому было семь месяцев. Многодетный глава семейства выскочил через окно. Соседи были уверены, что в смерти детей виноват именно он, и настаивали на том, что надо было лишить родительских прав ещё до трагедии. Корреспондент НГС побывала на месте трагедии, узнала подробности пожара и выяснила, от кого весь посёлок собирается защитить единственного оставшегося в живых ребёнка из этой многодетной семьи.

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МЧСдетиопекапожар
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