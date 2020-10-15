«Старшей девочке было 7 лет, младшей — 3 года». Что происходило на месте пожара, где погибли дети

Как рассказала активистка Анастасия Сергеева, рядом со сгоревшим домом располагалась свалка, с которой местные общественники борются больше года. Жившие в доме люди, предположительно, были приемщиками или охранниками свалки:

— Там был домик, даже домиком нельзя назвать, там просто была стенка сколочена из обычных досок, утепленная или нет, не знаю. Когда я в последний раз здесь была, мы грузовики ловили (грузовики, которые привозили мусор на свалку. — Прим. ред.), детей не было однозначно. Там был мужчина, он нас встречал, а детей не было. Если бы были дети, мы бы сразу тревогу забили, в соцзащиту обратились, — объяснила Анастасия Сергеева.

Местные жители рассказывали, что на свалке мусор принимали за деньги: за въезд на территорию якобы платили 200 рублей .

Как сообщали «Вести», свалка располагается на частной территории. Её выкупил бывший председатель садового товарищества «Ёлочка-2».