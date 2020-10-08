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В Ленинском районе автомобиль сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Сейчас полиция ищет виновника аварии

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Предположительно, за рулём была женщина

Предположительно, за рулём была женщина

Сотрудники ГИБДД ищут водителя, который сбил 14-летнюю девочку

Вечером в четверг, 8 октября, в Ленинском районе Новосибирска автомобиль сбил девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Римского-Корсакова с правым поворотом на улицу Станиславского, в районе дома 29 на улице Станиславского на регулируемом пешеходном переходе сбил девочку, после чего, не оказав помощи, уехал с места дорожно-транспортного происшествия. В результате данного случая пострадала девочка 14 лет, которая была отправлена в лечебное учреждение с сотрясением головного мозга, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Предположительно, пострадавшую сбил автомобиль белого цвета, за рулём которого была женщина. Сотрудники Госавтоинспекции просят всех, кто владеет информацией о данном ДТП, обращаться по телефонам 232-23-51 и 232-23-21.

В минувший вторник водитель сбил пешехода на Полётной, а затем скрылся с места аварии.

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