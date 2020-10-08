В Ленинском районе автомобиль сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Вечером в четверг, 8 октября, в Ленинском районе Новосибирска автомобиль сбил девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Римского-Корсакова с правым поворотом на улицу Станиславского, в районе дома 29 на улице Станиславского на регулируемом пешеходном переходе сбил девочку, после чего, не оказав помощи, уехал с места дорожно-транспортного происшествия. В результате данного случая пострадала девочка 14 лет, которая была отправлена в лечебное учреждение с сотрясением головного мозга, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.