У властей Камчатки появились три версии экологической катастрофы

На Камчатке продолжает развиваться экологическая катастрофа — несколько дней назад на Халактырском пляже были обнаружены сотни мертвых морских животных, а после в воде нашли следы фенола и нефтепродуктов. Сейчас, как сообщает РБК, местными властями рассматриваются три основные версии произошедшего: техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, природные воздействия или сейсмическая активность, связанная с вулканическими проявлениями.



— Вероятней всего, это произошло по стечению обстоятельств: произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял всё в сторону берега. Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма, — считает начальник Камчатгидромета Вера Полякова.

