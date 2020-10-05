У властей Камчатки появились три версии экологической катастрофы

На Камчатке продолжает развиваться экологическая катастрофа — несколько дней назад на Халактырском пляже были обнаружены сотни мертвых морских животных, а после в воде нашли следы фенола и нефтепродуктов. Сейчас, как сообщает РБК, местными властями рассматриваются три основные версии произошедшего: техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, природные воздействия или сейсмическая активность, связанная с вулканическими проявлениями.
— Вероятней всего, это произошло по стечению обстоятельств: произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял всё в сторону берега. Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма, — считает начальник Камчатгидромета Вера Полякова.
Она также говорит, что загрязнение было в придонном слое. Именно поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу — они были взяты на поверхности. В ближайшее время планируется взять пробы по всей толще воды.
Тем временем на Халактырском пляже разворачивают медпункт, чтобы можно было на месте оказывать помощь пострадавшим — загрязненные воды влияют и на людей. Как сообщает ТАСС, с 26 сентября в медучреждения края с жалобами на жжение в глазах после посещения пляжа обратились восемь человек, в том числе мальчик 13 лет. Всем поставлен диагноз поражение роговицы 1 степени.
На катастрофу отреагировал Следственный комитет. Материалы доследственной проверки фактов загрязнения морской воды на Камчатке передали в центральный аппарат СК.
— По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями по информации о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Прокуратура тоже проводит собственную проверку, мероприятия взял на контроль центр. С требованием о расследовании Гринпис также обратился в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и в Минобороны.