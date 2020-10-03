Из-за экологической катастрофы на Камчатке гибнут тысячи животных. Рассказываем, что там происходит

Халактырский пляж на Камчатке начал превращаться в кладбище. Сотни животных погибли, предположительно, из-за утечки нефтепродуктов.
По данным Камчатского управления метеорологии и мониторинга окружающей среды, в воде зарегистрировано повышенное содержание нефтепродуктов, в частности фенолов, а также фосфора и фосфатов.
Гринпис уже потребовал немедленного расследования загрязнения Тихого океана. Руководство экологической организации обратилось в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием немедленно расследовать причины загрязнения океана у Халактырского пляжа на Камчатке.
— Загрязнение акватории вблизи Халактырского пляжа уже привело к гибели морских животных, отравлению людей. Уникальная природа Камчатки, Всемирное природное наследие ЮНЕСКО находится под угрозой. Один из лучших пляжей для серфинга в России, одна из главных туристических достопримечательностей края опасна для жизни, — заявил руководитель климатического проекта Гринписа в России Василий Яблоков.
Первыми тревогу начали бить серфингисты из лагеря на Халатырском пляже.
— После серфинга на Халактырском пляже в один из дней я практически ослеп. Перед глазами все было размыто и как будто в тумане. Не получалось даже разглядеть лицо человека на расстоянии трех метров (хотя у меня идеальное зрение). Я испугался и не понял, что происходит. Был даже страх проснуться слепым. Такая же проблема была еще у одного парня в лагере. Помогли капли в глаза и промывка пресной водой после серфинга. Однако сейчас заметил, что глаза стали более чувствительны к яркому свету. Потом эта же проблема начала появляться и у других серферов. Врачи ставят диагноз «ожог роговицы», — рассказывает серфер Максим Ионов.
— Еще три недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана — горький, несоленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас — человек двадцати, проживающих в лагере, кто катает часто — случилось отравление. Рвота, температура, судороги, боли в животах. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет, — добавляет серфингистка Ёла Зикратова.
Но спустя несколько дней стало только хуже. Вода становилась более мутной и густой, а Халактырский пляж начал превращаться в кладбище.
— Пару дней назад в океане ребята увидели необычное поведение ларг — морских котиков. Они не были игривы, от них чувствовалось что-то странное: не хотели погружаться в воду и медленно, подолгу находились рядом над водой. Несколькими часами позже одну из них нашли мертвой на пляже, — говорит Ёла Зикратова, добавляя, что местные серферы начали спешно уезжать с океана, а симптомы появляются даже без контакта с водой.
Некоторые серферы решили нырнуть на дно, чтобы посмотреть, что происходит на глубине океана.
— Все дно усеяно трупами морских животных. Вся наша подводная красота теперь серо-желтого цвета. Рыбы будто сварены в кипятке. Даже самые крепкие ракушки, о которые можно порвать свой водолазный костюм, отвалились от камней и поверхностей, — пишет жительница Петропавловска-Камчатского Екатерина Дыба.
Масштаб загрязнения до сих пор не определен, но тот факт, что мертвых животных находят по всему побережью, позволяет говорить об экологической катастрофе.
По словам врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова, предварительно причиной загрязнения мог стать сброс льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов. Конкретный источник загрязнения должны выяснить федеральные надзорные структуры.