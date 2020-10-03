Из-за экологической катастрофы на Камчатке гибнут тысячи животных. Рассказываем, что там происходит

Халактырский пляж на Камчатке начал превращаться в кладбище. Сотни животных погибли, предположительно, из-за утечки нефтепродуктов.



По данным Камчатского управления метеорологии и мониторинга окружающей среды, в воде зарегистрировано повышенное содержание нефтепродуктов, в частности фенолов, а также фосфора и фосфатов.



Гринпис уже потребовал немедленного расследования загрязнения Тихого океана. Руководство экологической организации обратилось в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием немедленно расследовать причины загрязнения океана у Халактырского пляжа на Камчатке.

