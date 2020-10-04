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Полицейские задержали грабителя цветочного магазина в Новосибирске

Мужчина с ножом напал на флориста и забрал все деньги из кассы

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Мужчина ограбил цветочный магазин на улице Богдана Хмельницкого 18 сентября 2020 года

Мужчина ограбил цветочный магазин на улице Богдана Хмельницкого 18 сентября 2020 года

20-летнего жителя Заельцовского района Новосибирска задержали по подозрению в совершении разбоев. Задержанный, по информации ГУ МВД по Новосибирской области, ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Ограбление произошло 18 сентября в цветочном магазине на улице Богдана Хмельницкого. Новосибирец, угрожая ножом, отобрал у продавца 5,5 тысяч рублей. Преступление попало на видео. А 29 сентября этот же мужчина пошел на ограбление пивного магазина на улице Достоевского — аналогичным способом он завладел 2 тысячами рублей.

Полиция завела уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый сейчас находится под стражей. Расследование продолжается.

Полицейские допускают, что задержанный причастен к совершению других преступлений. Сообщите нам, если у вас есть какая-то информация об этом.

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