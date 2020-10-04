Полицейские задержали грабителя цветочного магазина в Новосибирске

20-летнего жителя Заельцовского района Новосибирска задержали по подозрению в совершении разбоев. Задержанный, по информации ГУ МВД по Новосибирской области, ранее уже был судим за аналогичное преступление.



Ограбление произошло 18 сентября в цветочном магазине на улице Богдана Хмельницкого. Новосибирец, угрожая ножом, отобрал у продавца 5,5 тысяч рублей. Преступление попало на видео. А 29 сентября этот же мужчина пошел на ограбление пивного магазина на улице Достоевского — аналогичным способом он завладел 2 тысячами рублей.