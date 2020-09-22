Мусоровоз насмерть задавил пешехода на Софийской

В Новосибирске мусоровоз насмерть сбил мужчину
Днём 22 сентября в микрорайоне ОбьГЭС рядом со остановкой «Ветлужская» мусоровоз насмерть сбил пенсионера.
— В 13:30 водитель 1983 года рождения на автомобиле МАЗ двигался по улице Ветлужской с левым поворотом на улицу Софийскую. По улице Софийской, 2 совершил наезд на пешехода, по предварительным данным, вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
62-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте работает экипаж ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются.
В конце августа подобная трагедия произошла в Дзержинском районе. Тогда «Газель» насмерть сбила женщину, которой было около 40 лет.