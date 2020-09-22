Мусоровоз насмерть задавил пешехода на Софийской

Днём 22 сентября в микрорайоне ОбьГЭС рядом со остановкой «Ветлужская» мусоровоз насмерть сбил пенсионера.



— В 13:30 водитель 1983 года рождения на автомобиле МАЗ двигался по улице Ветлужской с левым поворотом на улицу Софийскую. По улице Софийской, 2 совершил наезд на пешехода, по предварительным данным, вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.