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Мусоровоз насмерть задавил пешехода на Софийской

Погибший переходил проезжую часть в неположенном месте

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Погибшему было 62 года

Погибшему было 62 года

В Новосибирске мусоровоз насмерть сбил мужчину

Днём 22 сентября в микрорайоне ОбьГЭС рядом со остановкой «Ветлужская» мусоровоз насмерть сбил пенсионера.

— В 13:30 водитель 1983 года рождения на автомобиле МАЗ двигался по улице Ветлужской с левым поворотом на улицу Софийскую. По улице Софийской, 2 совершил наезд на пешехода, по предварительным данным, вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

На месте работают сотрудники ГИБДД

На месте работают сотрудники ГИБДД

62-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте работает экипаж ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются.

В конце августа подобная трагедия произошла в Дзержинском районе. Тогда «Газель» насмерть сбила женщину, которой было около 40 лет.

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