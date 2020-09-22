Пассажир разбил машину таксисту за отказ везти детей без спецкресла — потасовку сняли очевидцы

Драка таксиста и клиента в Новосибирске попала на видео
В ночь с 19 на 20 сентября в Новосибирске на улице 1905 года подрались таксист и клиент — теперь в конфликте разбирается полиция.
— Приехал на заказ где-то в 1:00–1:15 ночи. Подъезжаю во двор — стоят четыре человека: два взрослых, два ребенка. Детям примерно по 6 и 10 лет. Ко мне подходит женщина, просит отвезти на улицу Виталия Потылицына. Я говорю: «Вы не детский тариф заказали, а "эконом". Я вас не могу отвезти, так как нужно детское кресло». На что она отвечает: «Вы уже пятый приезжаете, отвезите нас!» Я отказываюсь, потому что я не собираюсь нарушать правила дорожного движения. Они начали на меня кидаться, — рассказал таксист.
После этого таксист вышел из машины. По его словам, он достал огнетушитель, чтобы обезопасить себя. После этого началась драка.
— Дети стояли на крыльце, кричали во всё горло: «Мама, папа, не надо». Мы боролись с этим мужчиной. Потом он успокоился, они поднялись по ступенькам к подъезду, я сел в машину, достал телефон, чтобы хоть как-то себя обезопасить. Включил телефон, начал снимать всё на видео, завел машину. И он опять начал оскорблять и посылать. Мол, вы деньги списываете и не отвозите. Я говорю: «Уважаемый, вы сами идите туда, куда меня посылаете». Он развернулся, подходит ко мне, я в это время начал заводить машину и закрывать окно. Он мне стекло разбил, начал пинать машину — на двери вмятина осталась — мобильный телефон у меня выхватил, разбил и его. В это же время он мне пару раз по лицу и по телу заехал. После этого они пошли домой, — пояснил пострадавший мужчина.
Водитель такси смог записать конфликт на видео, часть видео также сделали местные жители, которые, услышав крики взрослых и детей, выглянули в окна. Они предоставили свои записи пострадавшему таксисту.
После инцидента мужчина вызвал полицию и написал на обидчиков заявление. Теперь он планирует подать на них в суд, чтобы ему возместили моральный, материальный и физический ущерб. Однако, по его словам, нападавший мужчина на связь не выходит.
— В ночь с 19 на 20 сентября в полицию поступило сообщение о семейном конфликте. На месте выяснилось, что у семейной пары случился конфликт с водителем такси. По данному факту проводится проверка, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Также в полицию в тот же день поступало сообщение из больницы об ушибах, которые были зафиксированы у таксиста.
Водитель пояснил корреспонденту НГС, что автомобиль такси находится у него в аренде с последующим выкупом. Теперь, по словам мужчины, он не может работать из-за разбитых машины и телефона, ему не на что кормить семью и оплачивать аренду.
Мы готовы выслушать вторую сторону конфликта. Если вы были теми самыми пассажирами — свяжитесь с дежурным корреспондентом по номеру +7 923 157–00–00 или по почте news@ngs.ru.
В августе на базе под Бугринским мостом таксист подрался с мужчиной, чей ребёнок испортил салон. В ход пошли нож и дубинка. Обе стороны конфликта рассказали корреспонденту НГС свои версии.