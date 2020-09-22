Пассажир разбил машину таксисту за отказ везти детей без спецкресла — потасовку сняли очевидцы

После этого таксист вышел из машины. По его словам, он достал огнетушитель, чтобы обезопасить себя. После этого началась драка.

— Дети стояли на крыльце, кричали во всё горло: «Мама, папа, не надо». Мы боролись с этим мужчиной. Потом он успокоился, они поднялись по ступенькам к подъезду, я сел в машину, достал телефон, чтобы хоть как-то себя обезопасить. Включил телефон, начал снимать всё на видео, завел машину. И он опять начал оскорблять и посылать. Мол, вы деньги списываете и не отвозите. Я говорю: «Уважаемый, вы сами идите туда, куда меня посылаете». Он развернулся, подходит ко мне, я в это время начал заводить машину и закрывать окно. Он мне стекло разбил, начал пинать машину — на двери вмятина осталась — мобильный телефон у меня выхватил, разбил и его. В это же время он мне пару раз по лицу и по телу заехал. После этого они пошли домой, — пояснил пострадавший мужчина.

Водитель такси смог записать конфликт на видео, часть видео также сделали местные жители, которые, услышав крики взрослых и детей, выглянули в окна. Они предоставили свои записи пострадавшему таксисту.