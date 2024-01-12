«Сегодня все дома должны быть теплые»: в Новосибирске заканчивают устранять последствия коммунальной аварии

В Новосибирске энергетики заканчивают устранять последствия аварии на улице Плахотного. Работы собираются закончить вечером.
Об этом на встрече с журналистами 12 января рассказал Максим Рябенко, директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске.
— Дефект был оперативно локализован. Количество воды, которая вышла, — значительное, что мешало проведению работ. Но круглосуточная работа профессионалов, работа с рисками для жизни была, выполнена качественно. Последствия отразились не только потребителях, которые были непосредственно подключены к этому участку, но и потребителям всего левобережья, — рассказал специалист.
Максим Рябенко объяснил, что дома на всем левом берегу пострадали из-за того, что из-за выхода воды понизилось давление в трубах. Потребовалось время, чтобы заполнить все теплосети. Сейчас заканчивается наладка оборудования.
— Сегодня все дома уже должны быть теплые. Если будут какие-то жалобы, конечно надо обращаться в управляющую компанию, в наш колл-центр, мы постараемся оперативно среагировать на все эти случаи, — уточнил Максим Рябенко.
Также сотрудник СГК сообщил, что запуск системы теплоснабжения проводят поэтапно. Запустить его одновременно по всему левому берегу нельзя. Работы собираются закончить сегодня.
О том, как в городе боролись с последствиями прорыва трубы, НГС рассказывал в режиме онлайн.
После аварии на левом берегу НГС поговорил с экспертами в сфере энергетики, чтобы выяснить, почему в Новосибирске происходят подобные инциденты. Читайте об этом в нашем материале.