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«Там ходят люди и бегают дети»: на домах Новосибирска повисли сосульки

Ледяные наросты образовались на зданиях в разных районах города

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Фотографии сосулек прислали редакции НГС читатели

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В Новосибирске во время перепадов температуры воздуха на домах образовались сосульки. Фотографии ледяных наростов прислали редакции читатели НГС из разных районов города.

лед заметили на крыше дома по улице Ватутина

лед заметили на крыше дома по улице Ватутина

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В частности, лед заметили на крыше дома №22 по улице Ватутина в Ленинском районе города. Сосульки повисли над балконами последнего этажа здания, кадр прислала редакции читательница НГС Татьяна.

Ледяные наросты заметили у здания продуктового магазина

Ледяные наросты заметили у здания продуктового магазина

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Лед также образовался у здания №14 по улице Тюленина в Калининском районе, в котором находится продуктовый магазин. Читательница НГС рассказала, что сосульки появились над пешеходной дорогой.

— Сосульки висят над пешеходной дорожкой, — сказала сибирячка. —Там ходят люди, бегают дети.

Лед образовался на крыше жилого дома в Кировском районе

Лед образовался на крыше жилого дома в Кировском районе

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Лед также заметили на крыше дома в Кировском районе. Сосульки появились на трехэтажном жилом здании по улице Бетонная, 7.

— Помимо сосулек, сугробы на крыше почти в уровень со снегозадержателями, — рассказала еще одна читательница НГС.

Лед появился на здании в Первомайском районе

Лед появился на здании в Первомайском районе

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Сосульки также образовали на доме в Первомайском районе. Местная жительница Ирина Ступень опубликовала фотографии наростов в телеграм-канале «Моя Первомайка». По ее словам, лед образовался на здании №86 по улице Первомайская.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, в какие сроки планируется почистить крыши зданий.

В середине декабря на доме в Новосибирской области образовалась сосулька высотой в четыре этажа. Она появилась в городе Болотное.

СосулькиУборка снегаЖКХНовосибирск
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