«Там ходят люди и бегают дети»: на домах Новосибирска повисли сосульки

В Новосибирске во время перепадов температуры воздуха на домах образовались сосульки. Фотографии ледяных наростов прислали редакции читатели НГС из разных районов города.
В частности, лед заметили на крыше дома №22 по улице Ватутина в Ленинском районе города. Сосульки повисли над балконами последнего этажа здания, кадр прислала редакции читательница НГС Татьяна.
Лед также образовался у здания №14 по улице Тюленина в Калининском районе, в котором находится продуктовый магазин. Читательница НГС рассказала, что сосульки появились над пешеходной дорогой.
— Сосульки висят над пешеходной дорожкой, — сказала сибирячка. —Там ходят люди, бегают дети.
Лед также заметили на крыше дома в Кировском районе. Сосульки появились на трехэтажном жилом здании по улице Бетонная, 7.
— Помимо сосулек, сугробы на крыше почти в уровень со снегозадержателями, — рассказала еще одна читательница НГС.
Сосульки также образовали на доме в Первомайском районе. Местная жительница Ирина Ступень опубликовала фотографии наростов в телеграм-канале «Моя Первомайка». По ее словам, лед образовался на здании №86 по улице Первомайская.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, в какие сроки планируется почистить крыши зданий.
В середине декабря на доме в Новосибирской области образовалась сосулька высотой в четыре этажа. Она появилась в городе Болотное.