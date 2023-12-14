Вышка уже выехала: дом в Новосибирской области оброс четырехэтажной сосулькой — фото чуда

На доме в Новосибирской области образовалась сосулька высотой в четыре этажа. Об этом местные жители сообщили в паблике «Типичное Болотное» в социальной сети «ВКонтакте». В администрации района редакции НГС сообщили, что сегодня лед уберут.
Как объяснила в паблике одна из жительниц, сосулька появилась на доме на улице Титова, 53 в городе Болотное недавно.
— Два дня назад, спускали воздух, так как в угловых квартирах пожилые люди замерзают. Воду спустили, но кран до конца не закрыли, вода бежала сутки. Решили проблему, теперь результат на лицо. Здесь проезжая часть, здесь так же ходят детки на школьный автобус, — возмущается местная жительница.
Журналист НГС связалась с начальником отдела ЖКХ, имущества и земельных отношений администрации города Болотное Екатериной Руденко, она подтвердила, что сосулька действительно появилась на доме.
— В течение двух часов сосулька будет ликвидирована, выехала вышка. Жильцы стравливали воздух, у них лопнул кран, поэтому из-за сильных морозов образовалась сосулька. Никто из жильцов к нам не обращался, — отметила Екатерина Руденко.
НГС также пытался пообщаться с представителями управляющей компании «Партнер», которая обслуживает данный дом, но на звонки никто не ответил. Журналист направила запрос в организацию.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО УО «Партнер» образовано в 2007 году, директором организации числится Ольга Соболева, учредителем — Людмила Петрова (33%), остальное относится к долям компании в уставном капитале. На конец 2022 года выручка компании составила 6 миллионов рублей, чистая прибыль — 1,3 миллиона рублей.
Вчера, в Новосибирске на улице Большевистской, 52/1 произошла коммунальная авария, по дорогам побежала река, а машины на стоянке вмерзли в лед.