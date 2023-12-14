Вышка уже выехала: дом в Новосибирской области оброс четырехэтажной сосулькой — фото чуда

Как объяснила в паблике одна из жительниц, сосулька появилась на доме на улице Титова, 53 в городе Болотное недавно.

— Два дня назад, спускали воздух, так как в угловых квартирах пожилые люди замерзают. Воду спустили, но кран до конца не закрыли, вода бежала сутки. Решили проблему, теперь результат на лицо. Здесь проезжая часть, здесь так же ходят детки на школьный автобус, — возмущается местная жительница.