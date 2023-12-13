Вмерзшие в лед машины и люди с лыжными палками: что происходит на месте коммунальной аварии на Большевистской — смотрим фото

В Новосибирске утром, 13 декабря, во время сильного мороза на Большевистской, 52/1 произошла коммунальная авария. Там затопило холодной водой территорию вокруг гипермаркета «Лента» и округу. Появились лужи поверх льда, которые с каждой минутой становились больше. На дороге стоял густой пар, а подъезды к магазину оказались полностью в воде. Об этом редакции НГС сообщили местные жители.