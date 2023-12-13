Вмерзшие в лед машины и люди с лыжными палками: что происходит на месте коммунальной аварии на Большевистской — смотрим фото

В Новосибирске утром, 13 декабря, во время сильного мороза на Большевистской, 52/1 произошла коммунальная авария. Там затопило холодной водой территорию вокруг гипермаркета «Лента» и округу. Появились лужи поверх льда, которые с каждой минутой становились больше. На дороге стоял густой пар, а подъезды к магазину оказались полностью в воде. Об этом редакции НГС сообщили местные жители.
— На диаметре 1000 мм на трубопроводе произошла авария. В данный момент специалисты разбираются в ситуации, отключают воду, чтобы не текло. Отключения холодной воды у жителей местных домов не будет. Специалисты приступили к работам, — сообщили в пресс-службе «Горводоканала».
Местные жители сообщили, что вода за гипермаркетом подступает к жилым домам.
— Вода скапливается за «Лентой» в ямке, осталось примерно полметра, и пойдет к дому, — рассказали жители окрестных домов НГС.
В «Горводоканале» отметили, что ситуация под контролем дорожных служб, воду откачивают.
На месте еще до конца не развеялся пар. Холодная вода превратилась в лед. Некоторые люди передвигаются с помощью лыжных палок — видимо, по-другому они не могут там идти.
Также на месте стоит автомобиль, который фактически врос в ледяную массу. Территорию возле «Ленты» огородили аварийной лентой. На месте работает аварийная бригада.
Ранее НГС писал о том, как жителей новосибирской новостройки регулярно топит фекалиями. По словам новосибирцев, ситуацию не могли решить ни коммунальщики, ни представители УК.