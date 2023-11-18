freedom
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 2/10
usd 89.12
eur 96.77
СрочноДимитровский мост хотят отремонтировать
Все новости
Все новости

Мэрия выкупит квартиры в двух домах Октябрьского района — зачем ей жилье

Постановления опубликовали на сайте городской администрации

34

Постановления об этом опубликовали на сайте мэрии

Поделиться

В Новосибирске мэрия планирует выкупить квартиры в двух домах в Октябрьском районе. Постановления об этом опубликовали на сайте городской администрации накануне, 17 ноября.

Речь идет о домах по улицам Грибоедова, 160 и Кирова, 230. Здания признали аварийными и подлежащими сносу. Мэрия планирует выкупить для муниципальных нужд земельные участки, которые находятся в общей долевой собственности владельцев квартир домов. В связи с этим администрация также намерена изъять жилые помещения в зданиях.

— В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка <…> изъять путем выкупа для муниципальных нужд у собственников жилые помещения, — указано в одном из постановлений.

В доме №230 по улице Кирова выкупят 9 квартир площадью от 13,2 до 28,9 квадратного метра. В здании по улице Грибоедова, 160 выкупить намерены одну квартиру площадью 22,9 квадратного метра.

— Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня издания, — указано в документах.

По данным 2ГИС, дом по улице Грибоедова, 160 двухэтажный, он находится вблизи улицы Воинской. Здание на Кирова, 230 также имеет два этажа, оно расположено рядом с Автогенной.

В августе стало известно, что в Новосибирске хотят снести два аварийных дома в Октябрьском районе. За работы готовы заплатить 1,8 миллиона рублей.

МэрияАварийные домаКироваГрибоедоваПостановлениеВыкуп квартир
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter