Мэрия выкупит квартиры в двух домах Октябрьского района — зачем ей жилье

В Новосибирске мэрия планирует выкупить квартиры в двух домах в Октябрьском районе. Постановления об этом опубликовали на сайте городской администрации накануне, 17 ноября.
Речь идет о домах по улицам Грибоедова, 160 и Кирова, 230. Здания признали аварийными и подлежащими сносу. Мэрия планирует выкупить для муниципальных нужд земельные участки, которые находятся в общей долевой собственности владельцев квартир домов. В связи с этим администрация также намерена изъять жилые помещения в зданиях.
— В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка <…> изъять путем выкупа для муниципальных нужд у собственников жилые помещения, — указано в одном из постановлений.
В доме №230 по улице Кирова выкупят 9 квартир площадью от 13,2 до 28,9 квадратного метра. В здании по улице Грибоедова, 160 выкупить намерены одну квартиру площадью 22,9 квадратного метра.
— Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня издания, — указано в документах.
По данным 2ГИС, дом по улице Грибоедова, 160 двухэтажный, он находится вблизи улицы Воинской. Здание на Кирова, 230 также имеет два этажа, оно расположено рядом с Автогенной.
В августе стало известно, что в Новосибирске хотят снести два аварийных дома в Октябрьском районе. За работы готовы заплатить 1,8 миллиона рублей.