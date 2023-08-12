Два аварийных дома снесут на Никитина — где они находятся

В Новосибирске ищут подрядчика, который выполнит работы по сносу двух домов в Октябрьском районе. Здания признали аварийными и подлежащими сносу.
Информация о проведении аукциона размещена на сайте госзакупок, за работы заказчик готов заплатить более 1,8 миллиона рублей.
В документах указано, что речь идет о домах
— 3а невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту виновная сторона несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации, — указано в документах.
Определить подрядчика работ планируется
К извещению о проведении аукциона также прилагаются постановления мэрии Новосибирска о сносе аварийных домов. Соответствующие документы подписали в июне этого года. В проектной документации по демонтажу указано, что здание
Несколько дней назад стало известно, что мэрия планирует выкупить квартиры в четырех аварийных домах. Они расположены в трех районах Новосибирска.