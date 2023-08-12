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Два аварийных дома снесут на Никитина — где они находятся

За работы заплатят более 1,8 миллиона рублей

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Определить подрядчика работ планируется 21 августа

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В Новосибирске ищут подрядчика, который выполнит работы по сносу двух домов в Октябрьском районе. Здания признали аварийными и подлежащими сносу.

Информация о проведении аукциона размещена на сайте госзакупок, за работы заказчик готов заплатить более 1,8 миллиона рублей.

В документах указано, что речь идет о домах № 138 и 146 на улице Никитина. В смету контракта вошли работы по разборке зданий методом обрущения, перевозке груза, планировке площадей бульдозерами и другое. Заказчиком сноса зданий выступает МКУ «Городское жилищное агентство», выполнить работы необходимо в течение тридцати рабочих дней с даты заключения контракта.

— 3а невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту виновная сторона несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации, — указано в документах.

Определить подрядчика работ планируется 21 августа, источником финансирования сноса являются средства бюджета Новосибирска.

К извещению о проведении аукциона также прилагаются постановления мэрии Новосибирска о сносе аварийных домов. Соответствующие документы подписали в июне этого года. В проектной документации по демонтажу указано, что здание № 146 на улице Никитина построили в 1955 году, дом № 138 — в 1953 году.

Несколько дней назад стало известно, что мэрия планирует выкупить квартиры в четырех аварийных домах. Они расположены в трех районах Новосибирска.

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