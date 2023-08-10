В Новосибирске мэрия выкупит квартиры в аварийных домах — где они находятся

Мэрия Новосибирска планирует выкупить квартиры в четырех аварийных домах. Они расположены в Кировском, Ленинском и Дзержинском районах. Постановления об этом опубликованы в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».
— Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности владельцев жилых помещений в многоквартирном доме, — сказано в постановлении.
Согласно документам, мэрия приобретет квартиры в доме 1952 года постройки, который находится по адресу: Бурденко, 39. Также в доме на Серафимовича, 11, его возвели в 1951 году.
Помимо этого, муниципалитет выкупит квартиры в доме 1941 года постройки на Римского-Корсакова 2-й переулок, 9. А также в доме на Ярослава Гашека, 1/1, его возвели в 1965 году.
Также в документе говорится, что аварийными признали дома
Ранее в Новосибирске признали аварийными 22 дома. Они находятся в Октябрьском и Первомайском районах.