22 дома в Новосибирске признали аварийными — где они расположены

В Новосибирске признали аварийными 22 дома, они находятся в Октябрьском и Первомайском районах. Их планируют расселить до 2034 года. Постановления об этом опубликованы в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».
— Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска — начальника департамента строительства и архитектуры мэрии, — указано в постановлении.
Согласно документам, в Первомайском районе до 2034 года должны расселить дом на улице Ростовской, 4. В Октябрьском районе под переселение попадают дома
Ранее мэрия Новосибирска признала аварийными 14 домов, которые находятся в Первомайском, Октябрьском и Кировском районах города. Жильцов должны расселить до 2033 и