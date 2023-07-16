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Тема дняВ Новосибирске признали аварийными 22 дом
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22 дома в Новосибирске признали аварийными — где они расположены

Жильцов планируют расселить до 2034 года

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Дома находятся в Октябрьском и Первомайском районах

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В Новосибирске признали аварийными 22 дома, они находятся в Октябрьском и Первомайском районах. Их планируют расселить до 2034 года. Постановления об этом опубликованы в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

— Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска — начальника департамента строительства и архитектуры мэрии, — указано в постановлении.

Согласно документам, в Первомайском районе до 2034 года должны расселить дом на улице Ростовской, 4. В Октябрьском районе под переселение попадают дома № 1, 5, 9, 13 и 17 на улице Днепровской. На улице Добролюбова снесут дома № 110, 112, 116, 118, 120, 126, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148 и 150. А также сносу подлежат дома № 4 и 6 на улице Панфиловцев.

Ранее мэрия Новосибирска признала аварийными 14 домов, которые находятся в Первомайском, Октябрьском и Кировском районах города. Жильцов должны расселить до 2033 и 2034 года.

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