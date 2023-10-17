«Оставил посреди комнаты». Сибирячка купила кухню в мебельном магазине — сборщик отказался ее устанавливать и уехал

Сибирячка Ольга разозлилась на мебельный магазин «Альянс-М» из-за рабочего, который собрал ей кухонный гарнитур, но якобы отказался его устанавливать. Как выяснилось, эта услуга не входит в обязанности сборщика и не прописана в договоре.
16 сентября в своем отзыве на «Флампе» Ольга написала, что купленный ей кухонный гарнитур был собран в июле. На тот момент девушка находилась в разъездах, и сборку контролировали ее родители. Недавно она вернулась домой, и качество работ ее не устроило.
По словам Ольги, сотрудник «Альянс-М» собрал шкафы, но не смонтировал их. Мужчина якобы оставил их «посреди комнаты» и сказал, что в его обязанности входит лишь сборка мебели. Как утверждает сибирячка, она позвонила в мебельный магазин и пыталась разобраться в проблеме.
— На вопрос о том, почему это не проговаривается при заказе, я получила ответ: «А вы не спрашивали». Нижние шкафы мы сами подвинули к стене. Но кто бы знал, что делать с верхними шкафами и стеновой панелью, которая была брошена, — недоумевает автор отзыва.
Мы написали Ольге в соцсетях с просьбой рассказать о ситуации подробнее. Однако нам не удалось получить от нее комментарии на момент публикации.
В «Альянс-М» НГС подтвердили, что в обязанности рабочих действительно входит только сборка мебели. Другие услуги они оказывают исключительно по просьбе заказчика.
— Мы оформляем заказ-наряд, а к нему договор. В последнем всё прописано. Сборщик просто собирает мебель — ничего не устанавливает, не вешает. Да, он может сделать это дополнительно, но клиент должен сам с ним договориться, — заверили нас в мебельном магазине.
Юрист Максим Колесников дал свою оценку ситуации. На то, что услуга установки может отсутствовать в договоре, он сказал следующее:
— Нужно посмотреть, какие именно формулировки — в договоре <...> Да, в этом случае можно поспорить о том, что имеется в виду под сборкой, подразумевает ли она установку мебели. И тем не менее, по общему правилу, в спорных случаях договоры трактуются следующим образом: исходя из буквального толкования прописанных в нем условий.
В начале сентября НГС писал о том, что сибиряк разочаровался в рабочем, который приехал разбирать ему кухню. Он заявил, что вместо парня из НГУ компания прислала якобы судимого мужчину.