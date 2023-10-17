«Оставил посреди комнаты». Сибирячка купила кухню в мебельном магазине — сборщик отказался ее устанавливать и уехал

— Нужно посмотреть, какие именно формулировки — в договоре <...> Да, в этом случае можно поспорить о том, что имеется в виду под сборкой, подразумевает ли она установку мебели. И тем не менее, по общему правилу, в спорных случаях договоры трактуются следующим образом: исходя из буквального толкования прописанных в нем условий.