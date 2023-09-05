«Вместо парня из НГУ прислали судимого»: сибиряк разочаровался в рабочем, который приехал разбирать ему кухню

Житель Новосибирска заявил, что к нему подослали бывшего заключенного, когда он вызвал мастера, чтобы разобрать кухню.
На сервисе отзывов Flamp пользователь Андрей Артюхин сообщил, что заказал рабочего в компании «Грузим с умом».
— Был очень разочарован. Вместо грамотного парня из НГУ разборщиком мебели приехал неоднократно судимый человек, который слабо разбирается в процессе разборки кухонного гарнитура. В результате работа, которая оплачивается по времени, сильно затянулась, сломали несколько заглушек. Приходилось подсказывать, как надо правильно разбирать кухню, — сказано в отзыве.
Мужчина ждал, что к нему приедет студент, так как на сайте грузоперевозчика говорится:
— Основная масса наших грузчиков — физически крепкие студенты НГУ старших курсов без вредных привычек.
Андрей уточнил НГС, что он заказывал и разборку, и перевозку кухонного гарнитура. То, что разборщик якобы может быть судимым, он предположил по его татуировкам:
— Кухню разобрали, но делали это в два раза дольше, чем надо, и я непозволительно много за это отдал денег. Не ожидал, что так получится. Если фирма позиционирует себя работающей с НГУшными людьми, мол, мы разбираем, мы грамотные, то я и хотел за это платить. Просто (другим) грузчикам позвонить не проблема была. Мне надо было разобрать и доставить. По доставке вопросов нет — они старались как могли. Но по разбору я был в шоке.
В компании «Грузим с умом» в разговоре с корреспондентом НГС подтвердили, что среди грузчиков действительно есть студенты НГУ.
Компания принимает их на подработки, так как ее основатели — выпускники этого же университета. При этом сборщиками студенты вуза, подчеркивают в фирме, не подрабатывают. В ситуации пока не разобрались, так как отзыв мужчины на момент публикации был неподтвержденный. На сайте отзывов компания попросила недовольного клиента назвать дату заказа и последние цифры номера, с которого он был сделан. Но мужчина пока ничего не ответил.
— Во-первых, мы никому и не обещаем, что грузчиками у нас будут студенты НГУ. У нас на сайте четко указано, что основная масса грузчиков — студенты вузов. Здесь же вызывали сборщика, судя по отзыву. Во-вторых, отзыв пока не подтвержден: мы задали автору отзыва вопрос, чтобы разобраться, потому что нам самим не нравится такое обвинение. Но он пока не ответил ничего. Бывает иногда, что люди ошибаются: он мог перепутать, например, компанию. Поэтому мы ждем еще пока. Вопрос такой, непонятный. В-третьих, откуда он знает, что человек неоднократно судимый? На самом деле ребята из НГУ у нас подрабатывают, скажем так, особенно летом. Сейчас они ушли учиться. Бывают аспиранты, магистранты — разные.
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