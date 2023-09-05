«Вместо парня из НГУ прислали судимого»: сибиряк разочаровался в рабочем, который приехал разбирать ему кухню

— Основная масса наших грузчиков — физически крепкие студенты НГУ старших курсов без вредных привычек.

Андрей уточнил НГС, что он заказывал и разборку, и перевозку кухонного гарнитура. То, что разборщик якобы может быть судимым, он предположил по его татуировкам:

— Кухню разобрали, но делали это в два раза дольше, чем надо, и я непозволительно много за это отдал денег. Не ожидал, что так получится. Если фирма позиционирует себя работающей с НГУшными людьми, мол, мы разбираем, мы грамотные, то я и хотел за это платить. Просто (другим) грузчикам позвонить не проблема была. Мне надо было разобрать и доставить. По доставке вопросов нет — они старались как могли. Но по разбору я был в шоке.