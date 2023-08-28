Сибирячка нашла металлическую проволоку в булочке из «Кузины» — почему такое могло произойти

Специалист отметила, что для того, чтобы исключить попадание посторонних предметов в продукты, сотрудники носят спецодежду, обрабатывают рабочие поверхности и руки. Рабочие места оснащают согласно технологическому процессу. Там должно храниться только то, что будут использовать во время работы. Екатерина Мордвинова также объяснила, могут ли кусочки посуды попадать в изделия во время приготовления.

