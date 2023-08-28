Сибирячка нашла металлическую проволоку в булочке из «Кузины» — почему такое могло произойти

Сибирячка обнаружила в булочке из кофейни «Кузина» кусок металлической проволоки. В заведении объяснили, что она могла попасть туда во время доставки, а также начали проверку на производстве.
Впечатление подпортилось
Отзыв на сайте Flamp 14 августа оставила жительница Кемерово под ником lady.brizgalowa. Она написала, что живет в Кемерово. Заказ из «Кузины» она сделала через службу доставки.
— У «Кузины» заказываю часто булочки с корицей. Всё вкусно и хорошо было до сегодняшнего дня. Обнаружила железку в булочке, чем была неприятно удивлена. Слава богу, всё обошлось и я не проглотила. Впечатление в общем подпортилось, — написала женщина.
На производстве такое хранить запрещено
НГС обратился за комментарием в сеть кофеен «Кузина». Там ответили, что запросили информацию об инциденте на производстве:
— Мы внимательно рассмотрели фото из отзыва, на котором изображена проволока (предположительно из какой-либо хозяйственной губки) и запросили информацию с нашего производства, где нам пояснили, что такие предметы категорически запрещено хранить, использовать и проносить. К сожалению, в данном вопросе мы не можем отследить весь цикл хранения и транспортировки нашей продукции до конечного потребителя.
В компании уточнили, что заказ отправили с помощью службы доставки, поэтому не знают, в каких условиях находилась продукция после отгрузки с производства. После инцидента «Кузина» запустила процедуру проверки качества товара и условий отгрузки продукции в службе доставки.
«Что-то может свалиться в чан из-за халатности»
Мы решили обратиться в «Новосибирский колледж питания и сервиса», чтобы выяснить, из-за чего инородные предметы, металлические проволоки, стекло или пластик могут попадать в хлебобулочные изделия. Как пояснила НГС Екатерина Мордвинова, заместитель директора по учебной работе, такое происходит, если нарушается технологический процесс на производстве:
— Нарушения могут происходить из-за халатности работников, которые не соблюдают технологический процесс, отвлекаются в рабочее время. В карманах запрещено хранить личные вещи, их оставляют в шкафах. Ничего с собой работник не берет. На месте тоже такие предметы не должны храниться. Это санитарные нормы, они должны соблюдаться. Рабочие места обязательно обрабатываются, не должно быть никаких инородных тел.
Специалист отметила, что для того, чтобы исключить попадание посторонних предметов в продукты, сотрудники носят спецодежду, обрабатывают рабочие поверхности и руки. Рабочие места оснащают согласно технологическому процессу. Там должно храниться только то, что будут использовать во время работы. Екатерина Мордвинова также объяснила, могут ли кусочки посуды попадать в изделия во время приготовления.
— Если мы рассматриваем массовое производство, то из-за халатности что-то может свалиться в чан большого объема. Но только из-за халатности. Если рассматриваем небольшое предприятие, то это исключено, потому что исправность инвентаря, инструментов проверяется перед началом работы. Либо это несоблюдение техники безопасности, — рассказала специалист.
Сломанные инструменты должны утилизировать или отдавать на ремонт.
Ранее НГС писал о том, что иногда новосибирцы получают блюда из доставки, вес которых меньше, чем указано в меню. В заведениях объяснили, с чем это связано.