Тиграм недокладывают мяса: почему новосибирцы получают в доставке блюда с недовесом — и что делать, если вам привезли мало

Отзыв о недовесе также оставила сибирячка, которая сделала заказ в сети «Суши Make». По ее словам, из всех заказанных блюд заявленный вес был только у риса.

— Заказывали в субботу два вока, два том яма, два риса. Мы уже обжигались с недовесом, поэтому сразу дома поставили на весы. Только один рис был в заявленной граммовке. В супах недовес в среднем 80 граммов, в воке — по 45, рис — 20 граммов, — написала сибирячка под ником Вся правда.