Тиграм недокладывают мяса: почему новосибирцы получают в доставке блюда с недовесом — и что делать, если вам привезли мало

Новосибирцы оставили на сайте Flamp отзывы о службах доставки еды, которые привезли порции меньше, чем было указано в меню. Юрист Константин Зиновьев объяснил, куда в таких ситуациях могут обращаться недовольные покупатели.
Один отзыв оставила пользователь с ником Сталина Хрол на кафе стритфуда «Vлаvаше».
— В заказе было комбо за 990 рублей (вес 1280) и в пите мини 120 рублей (вес 145). Привезли всё в полном комплекте, тут претензий нет. Достала я это чудо из пакета и решила взвесить. А там вес комбо — 900 со всеми упаковками и пакетами. К пите мини вопросов нет, ее вес соответствует заявленному, — написала сибирячка на сайте Flamp.
НГС обратился в сеть «Vлаvаше» за комментарием.
— По обратной связи от гостя были приняты меры, просмотрена запись в момент приготовления заказа. Нарушений со стороны сотрудников не выявлено. Тем не менее была повторно проведена аттестация сотрудников на знание технологии приготовления каждого блюда. Нет причин считать, что гость написал негативный отзыв без оснований, поскольку мы видим и положительный отзыв на другой нашей точке. Зафиксировали отзыв и обработали отклонение. И мы благодарны за отзывы гостей, это делает нас лучше, — пояснила НГС представитель сети Ольга Бурко.
Отзыв о недовесе также оставила сибирячка, которая сделала заказ в сети «Суши Make». По ее словам, из всех заказанных блюд заявленный вес был только у риса.
— Заказывали в субботу два вока, два том яма, два риса. Мы уже обжигались с недовесом, поэтому сразу дома поставили на весы. Только один рис был в заявленной граммовке. В супах недовес в среднем 80 граммов, в воке — по 45, рис — 20 граммов, — написала сибирячка под ником Вся правда.
Женщина написала, что после обращения в «Суши Make» ей пообещали скидку в 10%, а потом вернули стоимость одного супа том ям. В ответе на отзыв компания извинилась перед покупателем:
— Еще раз приносим свои извинения за данную ситуацию, работа с персоналом была проведена.
Читатель НГС Александр рассказал, что делал заказ в ресторане «Аджикинежаль». В результате шашлык, который ему привезли, сильно отличался от того, что был на фото в приложении.
В сети ресторанов прокомментировали эту ситуацию:
— В случае, если гостя по каким-то параметрам не устроило качество блюд на доставке, обязательно нужно напрямую связаться с рестораном, откуда был сделан заказ. Ресторан не оставит гостя без внимания и обязательно уладит эту ситуацию. Блюда в зал и на доставку готовятся идентичные и никак отличаться не должны. Если блюдо немного отличается — это может быть человеческий фактор. Поэтому гостю важно донести до ресторана найденные недочеты, чтобы мы могли их отработать. Отдельно хочется обратить внимание на то, что общий выход блюда указывается с учетом всех компонентов.
Что делать при недовесе
Новосибирский юрист Константин Зиновьев объяснил НГС, если покупатель считает, что ему привезли порцию меньше, чем заявлено в меню, то он может написать жалобу. Также он имеет право обратиться с иском в суд.
— В случае, когда доставка от самого заведения общепита, претензии однозначно к самому ресторану, кафе или бару. Возможен иск в суд, включая моральный ущерб, жалоба в Роспотребнадзор, — рассказал Константин Зиновьев.
Если еду доставляет не само заведение, а специальная служба, то нужно выяснить, какой договор с ней заключили.
— Однозначно можно написать претензию к заведению общепита как к производителю. А вот можно ли к доставщику? Здесь всё зависит от того, какой договор вы с доставщиком заключаете. Это те самые маленькие буквы в больших текстах, которые никто не читает и сразу ставят галочку на сайте. Если это договор доставки, то претензии за недовес предъявить невозможно. Единственный вариант, если часть блюда повреждена или потерялась по вине доставщика. А если он выступает для вас продавцом, то тогда можно предъявлять претензии такие же, как и к ресторану, — отметил юрист.
Весной корреспондент НГС Александра Бруня писала о том, как пыталась вернуть деньги за товар с Widberries. Она заказала шоколадные яйца, и они пришли разбитыми. Корреспондент написала, как ей удалось вернуть свои 150 рублей с помощью Сбербанка.