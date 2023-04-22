Дело пятнадцати минут: журналистке НГС удалось вернуть деньги за возврат разбитых яиц на Wildberries — инструкция

За что Wildberries стал списывать деньги

В этом году Wildberries ввел целый ряд изменений в работу — от платных пакетов до списания денег за возврат любого товара. И неважно, пришел ли он разбитый, испорченный или вообще не тот, что вы заказывали. Деньги списывались в любом случае.

Вот и у корреспондента НГС списали 150 рублей за возврат шоколадных яиц, которые пришли разбитые. Сервис на жалобу ответил, что технической возможности вернуть деньги у них нет.