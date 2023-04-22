Дело пятнадцати минут: журналистке НГС удалось вернуть деньги за возврат разбитых яиц на Wildberries — инструкция

После статьи о том, как Wildberries и его продавцы наживаются на своих покупателях, списывая деньги за возврат даже некачественных товаров, редакция НГС получила большой отклик. Новосибирцы пожаловались, что стали всё чаще сталкиваться с такими списаниями и совсем отказались от услуг маркетплейса, а некоторые поделились опытом, как им всё же удавалось вернуть свои деньги. Они использовали чарджбэк — возврат средств через банк. Разбираемся, насколько законны списания Wildberries с помощью Роспотребнадзора и в каких случаях банк действительно поможет вам вернуть деньги. У журналистки НГС, кстати, получилось.
За что Wildberries стал списывать деньги
В этом году Wildberries ввел целый ряд изменений в работу — от платных пакетов до списания денег за возврат любого товара. И неважно, пришел ли он разбитый, испорченный или вообще не тот, что вы заказывали. Деньги списывались в любом случае.
Вот и у корреспондента НГС списали 150 рублей за возврат шоколадных яиц, которые пришли разбитые. Сервис на жалобу ответил, что технической возможности вернуть деньги у них нет.
Статья вызвала большой отклик у читателей.
— Полная отписка от «Вайлдберриз». То, что они за брак и некомплект с покупателя удерживают, — это даже незаконно, не просто неприлично. Раз жадные такие, будем в других местах заказывать, — написал один из читателей.
А несколько новосибирцев написали, как им всё же удалось вернуть незаконно списанные средства. Оказалось, что это можно сделать через банк.
Почему такие списания незаконны
Плату за возврат некачественных товаров на Wildberries признали незаконной. В суде маркетплейсу противостояло подмосковное управление Роспотребнадзора.
Ему удалось доказать, что такие списания незаконны. В компании с решением суда не согласны. Wildberries собирается обжаловать его.
В Роспотребнадзоре Новосибирской области объяснили, что «расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной потребителем в соответствии с договором розничной купли-продажи за товар ненадлежащего качества, несет продавец». В ведомстве посоветовали обращаться с претензией к ООО «Вайлдберриз», а в случае отказа в возврате денег — в суд.
Что такое чарджбэк
Суд — долго и нервно, поэтому можно попробовать отменить списание через банк. Но всё равно вернуть деньги мгновенно не получится. Первый шаг в любом случае — это жалоба в Wildberries. Опишите подробно ситуацию, приложите фото некачественного товара и потребуйте возврат средств.
После того как сервис откажет вам, сделайте скриншот этого отказа. Это очень важно. У некоторых покупателей, по их словам, почему-то ответ сервиса потом куда-то исчезал.
Chargeback переводится с английского как «возвратный платеж». Чарджбэк — это возможность оспорить транзакцию и вернуть деньги при наличии объективных причин.
Обратите внимание: причины должны быть объективны. Просто так деньги никто не вернет. Банк может запросить у вас подтверждение ваших слов. Для этого у вас и должны быть фото некачественного или перепутанного товара, а также ответ от Wildberries, который подтверждает, что вы пытались урегулировать вопрос с продавцом, но ничего не получилось.
Опыт журналистки НГС
Журналистка НГС Александра Бруня решила на себе проверить, как работает чарджбэк. Переговоры со Сбербанком заняли около 15 минут. В чате специалист уточнил все детали.
Из интересного: специалист банка заверил, что у сервиса есть возможность вернуть деньги.
В итоге специалист банка написал:
— Не переживайте, я сейчас оформлю запрос на чарджбэк, чтобы банк проверил возможность возврата без участия получателя.
В итоге пришло уведомление, что 150 рублей вернут в течение двух суток.
В соцсетях пользователи сервиса сообщают, что за чарджбэк Wildberries блокирует аккаунты. Аккаунт журналистки НГС пока не заблокировали. Также покупатели поделились опытом, что им удавалось вернуть деньги после того, как они отправляли досудебную претензию в компанию.
Каждая ситуация индивидуальна, поэтому право на возврат денег через банк придется доказывать. При этом на сайте любого банка всегда есть уточнения и разъяснения по чарджбэку.
— Всё зависит от обстоятельств платежа. Сначала банк изучит, как прошла операция и по какой причине вы хотите ее отменить. Затем он запросит у торговой точки или обслуживающего ее банка подробности платежа. Запрос в другой банк о возврате платежа называется chargeback (чарджбэк). Если отмену одобрят, на вашу карту вернутся деньги. Если нет — банк подскажет, как решить вопрос иначе, — говорится на сайте Сбербанка.
В каких еще ситуациях можно запросить чарджбэк
Ситуации могут быть разными, и банк может вернуть деньги назад не только при незаконных списаниях за возврат товара. Также можно обратиться в банк, если:
- банкомат не выдал деньги, а они со счета списались;
- оплаченный заказ не доставили или он пришел не в полном объеме;
- оплату списали дважды;
- списали деньги за товар, который вы не заказывали;
- списали больше денег, чем стоил товар.
Каждый случай индивидуален, поэтому будьте готовы предоставить подтверждение ваших слов и того, что вы пытались сначала урегулировать ситуацию со второй стороной. Всегда делайте скриншоты ответов, записи разговоров в спорных ситуациях, сохраняйте договоры и акты.
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