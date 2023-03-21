«Слышно было, как зубы чистит, еще и колонку врубил»: как избавиться от шумного соседа без драк и скандалов

Почти у каждого новосибирца есть история про то, как ему мешал шумный сосед или как он сам был тем, кто не дал другим спокойно отдохнуть или поспать. Мы продолжаем нашу рубрику «Качай права», в которой объясняем, куда жаловаться в самых разных ситуациях. Сегодня разбираемся, как избавиться от соседей, которые нарушают закон и доставляют неудобства всем окружающим.
Когда можно и нельзя шуметь в Новосибирской области
Точное время определяет каждый регион самостоятельно. В Новосибирской области, когда можно и нельзя шуметь, установил закон N 47-ОЗ «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области».
В любой день режим тишины нельзя нарушать с 13:00 до 14:00. В будни громко вести себя можно с 7:00 до 22:00, в
По СанПиНу нормы шума в квартире днем — 55 дБ, ночью — 45 дБ. Для сравнения: человеческий шепот по громкости составляет примерно 20 дБ, дождь — 40 дБ, спокойный разговор — 50 дБ, плач ребенка — 80 дБ и звонок будильника — 90 дБ.
Куда пожаловаться на шумных соседей новосибирцам
Если ваш сосед не понимает вежливых просьб и замечаний и продолжает шуметь в неположенное время или изводит вас невероятно громким шумом в любое время, то в первую очередь нужно вызывать полицию.
— Они могут зафиксировать физически, что есть шум в неположенное время, — объяснила Вероника Белоусова, юрист, директор «Службы юридической помощи». — Но установить уровень шума могут только специалисты. Или самостоятельно обращаться за экспертизой или через суд.
Если шумит предприятие, кафе или магазин, то обращаться нужно в Роспотребнадзор Новосибирской области по телефону:
Можно включать музыку на полную громкость и ходить на пятках?
Нельзя на весь день включить Rammstein, бить в кастрюли, прыгать и бегать даже в разрешенное для шума время.
— У людей ошибочное представление, что если есть разрешенное время для шума, то и делать можно всё что угодно. Это не так, — заверила юрист. — Есть нормы, которые должны соблюдаться в любое время.
Шум не должен приносить другим людям страдания или быть выше нормы по СанПиН. При этом в случае, например, с плачущим младенцем повлиять как-то на ситуацию вряд ли получится.
— Очень сложно будет в этой ситуации разбираться, но возможно. У меня был случай, когда женщина жила в доме, в котором была очень хорошая слышимость. Слышно было, как зубы чистит сосед, а он еще и колонку врубал на полную. Приезжала полиция, долго боролись, в итоге он перестал так делать, — привела случай из практики юрист.
Подобные действия, например, нижегородца Юрия Кондратьева закончились уголовным делом против него. Он изводил соседей музыкой Rammstein и записями конского ржания в разрешенное законом время для шума. Суд встал на сторону его соседей и приговорил к 3,5 годам условно за «Истязание двух и более лиц».
— Иногда люди требуют невозможного от соседей. Был другой случай, когда соседка ходила каждый раз к женщине, которая просто разговаривала периодически с друзьями на кухне. Слышимость в доме была такая, что она слышала обычный разговор. В этом случае мало что поможет. Тут только частный дом, в котором тоже могут быть проблемы с соседями или плохая шумоизоляция, — отмечает Вероника Белоусова.
Обратиться с жалобой можно еще и в администрацию района или на горячую линию мэрии Новосибирска.
Пришла весна, и многих новосибирцев пугают стаи собак во дворах. Куда пожаловаться, чтобы животных убрали, мы объясняли в предыдущей статье.