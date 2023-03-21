«Слышно было, как зубы чистит, еще и колонку врубил»: как избавиться от шумного соседа без драк и скандалов

Точное время определяет каждый регион самостоятельно. В Новосибирской области, когда можно и нельзя шуметь, установил закон N 47-ОЗ «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области».

В любой день режим тишины нельзя нарушать с 13:00 до 14:00. В будни громко вести себя можно с 7:00 до 22:00, в выходные — с 9:00 до 22:00. Делать ремонт в квартире при этом разрешено только до 20:00.