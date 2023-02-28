Куда пожаловаться на стаю бродячих собак — инструкция для новосибирцев, как бороться со сворой

Новосибирцы часто обращаются в редакцию по самым разным вопросам. НГС решил запустить новую рубрику — «Качай права». В ней мы будем отвечать, как отстоять свое право на комфортную, безопасную и счастливую жизнь в Новосибирске. С приходом весны проблема бродячих собак вновь обострилась, поэтому первая статья будет посвящена тому, куда пожаловаться на стаю. Также объясняем, что делать, если отлов не едет.
Отлов бездомных собак в Новосибирске
Сейчас в Новосибирске отловом занимается только одна организация — Новосибирский центр по проблемам домашних животных.
— В организации, насколько мне известно, постоянно существует проблема с ловцами животных, так как зарплаты очень низкие. Постоянный кадровый голод, — объяснил корреспонденту НГС юрист Сергей Егоров. — Проблема со стаями есть в городе. Этим должна заниматься мэрия. Отлов малоэффективен, потому что у нас нет до сих пор муниципального приюта.
Для того чтобы во дворе отловили стаю, нужно оставить заявку. При этом в законе нет регламента по времени, когда именно должны поймать животных. Телефоны отлова:
— Оставлять заявки нужно обязательно. Если собаки кого-то покусают, то тогда будет понятно, кто в этом виноват, — добавил специалист.
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Что делать, если отлов не работает
Если собаки так и остаются во дворе, а в отлове «кормят только завтраками», отвечают, что не нашли стаю, или объясняют, что нет специалистов, то можно пожаловаться на такую работу. В первую очередь — в мэрию Новосибирска и администрацию вашего района. Бездомными животными занимается комитет по охране окружающей среды, который входит в департамент энергетики и ЖКХ. Телефон комитета по охране окружающей среды —
Отправить обращение в мэрию можно через онлайн-форму.
На плохую работу чиновников и муниципальных учреждений можно пожаловаться в прокуратуру. Телефон дежурного прокурора —
— Прокуратура может заставить работать нерадивых чиновников. Можно обратиться и в Следственный комитет, но это если собака покусала кого-то с серьезными последствиями, — объяснил юрист Сергей Егоров.
Если вас покусала бездомная собака, то в первую очередь нужно обратиться за медицинской помощью — 103 или 112, а затем написать заявление в полицию — 102 или пожаловаться по телефону отделения вашего района.
Что будет, если застрелить или отравить собак
Убийство животного уголовно наказуемо в России — это статья 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».
— Дело не в собаках, а в людях, которые их развели и ничего с этим не делают. На ситуацию нужно смотреть цивилизованно и шире, и в покусах виноваты в первую очередь чиновники, а не животные, — добавил Сергей Егоров.
По части первой преступнику может грозить от штрафа в 80 тысяч рублей до лишения свободы до трех лет. По второй части статьи, если убили несколько животных, садисткими методами или по предварительному сговору — наказание может быть более жестким. От штрафа в 100–300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы.
Почему собак вернут назад во двор
В России сейчас после принятия федерального закона «Об ответственном обращении с животными» возможна только одна схема работы с безнадзорными животными — ОСВВ. Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Эффективность этой системы подвергается критике, но многие зоозащитники настаивают, что она рабочая и приносит положительные результаты.
При этом закон предусматривает обязательное строительство муниципальных приютов. В Новосибирске сейчас работают только частные приюты, и все они переполнены и закрыты на прием животных. При этом год назад власти заявляли, что в ближайшие пять лет построят как минимум пять госприютов в Новосибирской области. Летом сообщалось, что одно место уже выбрано — рядом с Толмачевским шоссе выделят 2 гектара.
После отлова собаку держат на карантине 10 дней, затем стерилизуют, вакцинируют, и если она признана не агрессивной, то примерно через 21 день ее возвращают на прежнее место обитания. Эвтаназия животных разрешена только в случае неизлечимых болезней и тяжелых травм.
В начале января уголовное дело возбудили из-за нападения маламута на семилетнего мальчика в Кольцово под Новосибирском. Инцидент произошел 9 января днем. Собака без присмотра набросилась на ребенка и вцепилась в лицо. Прохожим удалось отбить мальчика. Хозяйка маламута кратко прокомментировала инцидент.