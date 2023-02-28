Куда пожаловаться на стаю бродячих собак — инструкция для новосибирцев, как бороться со сворой

Сейчас в Новосибирске отловом занимается только одна организация — Новосибирский центр по проблемам домашних животных.

— В организации, насколько мне известно, постоянно существует проблема с ловцами животных, так как зарплаты очень низкие. Постоянный кадровый голод, — объяснил корреспонденту НГС юрист Сергей Егоров. — Проблема со стаями есть в городе. Этим должна заниматься мэрия. Отлов малоэффективен, потому что у нас нет до сих пор муниципального приюта.