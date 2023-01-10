Хозяйка маламута, разодравшего лицо ребенку, высказалась о нападении пса

Хозяйка собаки, которая напала на школьника в поселке Кольцово, прокомментировала ситуацию.



— Это стечение обстоятельств. Мы с ребенком ушли из дома, а собака выбежала. Так и оказалась на улице. Вроде как мальчик, который пострадал, потянул к ней руки, и она бросилась на него. Пока больше ничего сказать не можем, — пояснила женщина КП-Новосибирск.

