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Хозяйка маламута, разодравшего лицо ребенку, высказалась о нападении пса

Мальчик возвращался один домой из школы

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Ребенка от разъяренной собаки отбили прохожие

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Хозяйка собаки, которая напала на школьника в поселке Кольцово, прокомментировала ситуацию.

— Это стечение обстоятельств. Мы с ребенком ушли из дома, а собака выбежала. Так и оказалась на улице. Вроде как мальчик, который пострадал, потянул к ней руки, и она бросилась на него. Пока больше ничего сказать не можем, — пояснила женщина КП-Новосибирск.

Напомним, инцидент произошел 9 января в поселке Кольцово. Собака напала на мальчика, когда тот возвращался один домой из школы. Ребенка от разъяренной собаки отбили прохожие. Сегодня медики сообщили о состоянии мальчика.

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