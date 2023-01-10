Медики сообщили о состоянии ребенка, пострадавшего от нападения маламута в НСО

Состояние мальчика, пострадавшего после нападения собаки в поселке Кольцово, врачи оценивают как удовлетворительное. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС заявил главный врач городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи в Новосибирске Ростислав Заблоцкий во вторник.
— Ребенок находится в больнице, ему оказана вся помощь. Повреждены достаточно обширные ранения мягких тканей лица, частично верхние конечности. Ребенок под наблюдением. Состояние оценивалось как средней степени тяжести, сейчас состояние удовлетворительное, — пояснил Заблоцкий.
Напомним, инцидент произошел 9 января в наукограде Кольцово. Собака напала на мальчика, когда тот возвращался один домой из школы. Ребенка от разъяренной собаки отбили прохожие. После инцидента прокуратура и СК начали проверку.