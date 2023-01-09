Разорваны лицо и шея: маламут напал на ребенка под Новосибирском — видео ЧП

9 января в наукограде Кольцово собака напала на 8-летнего мальчика. Как рассказал НГС дядя школьника Александр, после инцидента ребенок попал в больницу с травмами лица.



— Инцидент произошел сегодня в 11:50 за Технополисом. Племянник возвращался один со школы домой, когда собака, вроде как маламут, напала на него. У ребенка пострадали лицо, веки, брови, шея, руки, плечи, — пояснил Александр.

