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Разорваны лицо и шея: маламут напал на ребенка под Новосибирском — видео ЧП

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Мальчика госпитализировали

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9 января в наукограде Кольцово собака напала на 8-летнего мальчика. Как рассказал НГС дядя школьника Александр, после инцидента ребенок попал в больницу с травмами лица.

— Инцидент произошел сегодня в 11:50 за Технополисом. Племянник возвращался один со школы домой, когда собака, вроде как маламут, напала на него. У ребенка пострадали лицо, веки, брови, шея, руки, плечи, — пояснил Александр.

По словам мужчины, состояние ребенка тяжелое, его только что прооперировали медики. Нападение собаки на ребенка попало на видео. Как рассказал очевидец Давыд, он на машине ехал домой, когда стал свидетелем инцидента.

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Видео: читатель НГС Давыд

— Собака напала на ребенка на пересечении улиц Технопарковой и дороги № 12. Я ехал на машине, и впереди меня резко машина остановилась, я тоже остановился и видел, как собака напала на мальчика. Женщина, которая была рядом, начала собой закрывать ребенка от собаки. Я выбежал из машины, и еще несколько человек вышли и начали отгонять собаку, — пояснил Давыд.

Как сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД, в полицию поступило заявление о нападении собаки на ребенка в наукограде Кольцово.

— Поступило заявление от законного представителя несовершеннолетнего. Хозяйка собаки установлена, опрошена. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Пострадавшему будет выдано направление на прохождение СМЭ, по результатам которого будет решение в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в ведомстве.

Ранее Следственный комитет начал проверку после сообщений о нападении безнадзорных собак на жителей Барабинска.

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