Прокуратура и СК начали проверку после нападения собаки на ребенка

В Новосибирской области Прокуратура и Следственный комитет начали проверку после публикации НГС о нападении собаки на ребенка.
— По инициативе прокуратуры Новосибирского района материалы проверки переданы в районное подразделение СК в целях установления всех обстоятельств происшествия, — сообщили в ведомстве.
Напомним, инцидент произошел 9 января в поселке Кольцово. Маламут напал на 8-летнего мальчика, когда тот возвращался из школы. Ребенка от разъяренной собаки отбили прохожие. После инцидента ребенок попал в больницу с травмами лица.