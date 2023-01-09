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Тема дняСобака напала на ребенка
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Прокуратура и СК начали проверку после нападения собаки на ребенка

Мальчик возвращался домой после школы

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Ребенка от животного отбили прохожие

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В Новосибирской области Прокуратура и Следственный комитет начали проверку после публикации НГС о нападении собаки на ребенка.

— По инициативе прокуратуры Новосибирского района материалы проверки переданы в районное подразделение СК в целях установления всех обстоятельств происшествия, — сообщили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел 9 января в поселке Кольцово. Маламут напал на 8-летнего мальчика, когда тот возвращался из школы. Ребенка от разъяренной собаки отбили прохожие. После инцидента ребенок попал в больницу с травмами лица.

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