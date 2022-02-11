В Новосибирской области планируют построить пять новых приютов для бездомных животных

На территории Новосибирской области планируется построить как минимум пять приютов для безнадзорных животных. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела государственного надзора в сфере обращения с животными регионального управления Александр Замиралов.
— Было принято постановление по поручению заместителя председателя правительства Новосибирской области. Разработана дорожная карта: на ближайшие пять лет намечено строительство как минимум пяти приютов межрайонных <…>. В данный момент идут расчеты по выделению финансовых средств, — сказал Александр Замиралов.
Работы по созданию первого приюта уже начаты: участок под строительство зарезервирован на левом берегу, сейчас разрабатывается техническое задание. Как уточнила представитель комитета охраны окружающей среды мэрии Мария Сидорова, сейчас в черте Новосибирска насчитывается около
Ночью 8 февраля в Новосибирске загорелся приют для алабаев. В результате погибло четыре собаки.