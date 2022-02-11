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В Новосибирской области планируют построить пять новых приютов для бездомных животных

В городе насчитывается около 15 тысяч

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Работы по созданию первого приюта уже начаты

Работы по созданию первого приюта уже начаты

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На территории Новосибирской области планируется построить как минимум пять приютов для безнадзорных животных. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела государственного надзора в сфере обращения с животными регионального управления Александр Замиралов.

— Было принято постановление по поручению заместителя председателя правительства Новосибирской области. Разработана дорожная карта: на ближайшие пять лет намечено строительство как минимум пяти приютов межрайонных <…>. В данный момент идут расчеты по выделению финансовых средств, — сказал Александр Замиралов.

Работы по созданию первого приюта уже начаты: участок под строительство зарезервирован на левом берегу, сейчас разрабатывается техническое задание. Как уточнила представитель комитета охраны окружающей среды мэрии Мария Сидорова, сейчас в черте Новосибирска насчитывается около 15 тысяч бездомных животных. Для соблюдения мер по отлову, вакцинации, стерилизации и выпуска животных в среду обитания нужно минимум три приюта, рассчитанных на пребывание одновременно 250 голов.

Ночью 8 февраля в Новосибирске загорелся приют для алабаев. В результате погибло четыре собаки.

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