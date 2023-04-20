Суд запретил Wildberries брать деньги за возврат брака. Что дальше?

Плату за возврат некачественных товаров на Wildberries признали незаконной. Об этом сообщает РБК.
В суде маркетплейсу противостояло подмосковное управление Роспотребнадзора. Об исходе дела журналистам сообщил Николай Дрозд, замруководителя управления. Он подчеркнул, что если покупатель нашел у товара недостатки, о которых его не предупредил продавец, то покупатель вправе:
- требовать замену на продукцию той же марки и модели (или другой, с перерасчетом цены);
- требовать безвозмездного устранения недостатков;
- отказаться от покупки и потребовать возврата денег;
- требовать полного возмещения убытков, причиненных из-за продажи некачественного товара.
Таким образом, как считают в ведомстве, Wildberries платным возвратом нарушает закон. Подольский городской суд Московской области согласился с этим доводом. Более того, после вступления решения суда в силу клиенты маркетплейса смогут потребовать возврата денег, которые уже заплатили за доставку.
Однако в компании с решением суда не согласны. Wildberries собирается обжаловать его.
— Суд в полной мере не разобрался в обстоятельствах дела: на нем не присутствовали представители компании, так как не были извещены надлежащим образом, и не смогли представить свои аргументы, — заявил РБК представитель маркетплейса.
В компании уточнили, что возврат бракованных товаров «был и остается бесплатным для покупателей», а возврат оплачивается, только если сам товар — не бракованный, а из-за клиента происходит «злоупотребление бесплатными сервисами компании». Под этой формулировкой имеется в виду большое количество заказов и малый процент их выкупов. В Wildberries уверены, что такая практика законна.