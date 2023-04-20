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Суд запретил Wildberries брать деньги за возврат брака. Что дальше?

Клиенты маркетплейса надеются вернуть те суммы, которые с них уже списали

3 600

Введение платного возврата вызвало шквал негодования среди покупателей

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Плату за возврат некачественных товаров на Wildberries признали незаконной. Об этом сообщает РБК.

В суде маркетплейсу противостояло подмосковное управление Роспотребнадзора. Об исходе дела журналистам сообщил Николай Дрозд, замруководителя управления. Он подчеркнул, что если покупатель нашел у товара недостатки, о которых его не предупредил продавец, то покупатель вправе:

  • требовать замену на продукцию той же марки и модели (или другой, с перерасчетом цены);
  • требовать безвозмездного устранения недостатков;
  • отказаться от покупки и потребовать возврата денег;
  • требовать полного возмещения убытков, причиненных из-за продажи некачественного товара.

Таким образом, как считают в ведомстве, Wildberries платным возвратом нарушает закон. Подольский городской суд Московской области согласился с этим доводом. Более того, после вступления решения суда в силу клиенты маркетплейса смогут потребовать возврата денег, которые уже заплатили за доставку.

Однако в компании с решением суда не согласны. Wildberries собирается обжаловать его.

— Суд в полной мере не разобрался в обстоятельствах дела: на нем не присутствовали представители компании, так как не были извещены надлежащим образом, и не смогли представить свои аргументы, — заявил РБК представитель маркетплейса.

В компании уточнили, что возврат бракованных товаров «был и остается бесплатным для покупателей», а возврат оплачивается, только если сам товар — не бракованный, а из-за клиента происходит «злоупотребление бесплатными сервисами компании». Под этой формулировкой имеется в виду большое количество заказов и малый процент их выкупов. В Wildberries уверены, что такая практика законна.

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