Суд запретил Wildberries брать деньги за возврат брака. Что дальше?

Плату за возврат некачественных товаров на Wildberries признали незаконной. Об этом сообщает РБК.



В суде маркетплейсу противостояло подмосковное управление Роспотребнадзора. Об исходе дела журналистам сообщил Николай Дрозд, замруководителя управления. Он подчеркнул, что если покупатель нашел у товара недостатки, о которых его не предупредил продавец, то покупатель вправе: