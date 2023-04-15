«Все яйца в труху, а 150 рублей списали»: как Wildberries и его продавцы наживаются на своих покупателях

К Wildberries с каждым месяцем возникает всё больше вопросов. Компания становится всё менее лояльна к покупателям и более строга к партнерам и сотрудникам. Причем настолько, что в прошлом месяце разгорелся громкий скандал на всю страну. Партнеры и сотрудники компании устроили бунт против новых правил списаний за брак. Априори платить сервису за бракованный товар теперь должны и покупатели. Пришла разбитая ваза, майка вместо штанов или кастрюля со сколами? За возврат снимут деньги в любом случае. Корреспондент НГС Александра Бруня попыталась вернуть 150 рублей, которые списали за возврат разбитых шоколадных яиц. Получилось ли это у нее — читайте в колонке от первого лица.
Решила купить себе любимой шоколадные яйца с прикольными игрушками. Желание возникло после того, как одна из коллег мне подарила подобное и сказала, что купила на Wildberries.
Дело двух минут, и вот уже шоколадные яйца едут в пункт выдачи. Через несколько дней пришла пора их забирать. С виду коробочка была целой, сверху упаковка казалась нетронутой, но что-то подсказало мне вскрыть ее.
Внутри меня ждало огромное разочарование. Все яйца были в труху. Спросила у сотрудника пункта выдачи, что делать. За 350 рублей забирать такое не хотелось. Мало ли кто и что делал с этими яйцами. Очень вежливый сотрудник объяснил, что я могу отказаться от товара, но с меня спишут за возврат 150 рублей.
На мое возмущение, почему придется платить за вот это, последовал ответ, что «такие правила теперь у Wildberries» и «они перестали возвращать деньги покупателям даже за бракованный товар».
Забирать такой товар я в любом случае не собиралась. Поэтому, когда пришло списание в 150 рублей за возврат, то сразу же написала и продавцу и в Wildberries.
Первый выразил только сожаления и пообещал, что обратит внимание партнера на необходимость более аккуратной доставки. В конце продавец добавил: «Надеемся, что данная ситуация не испортит ваше мнение и вы вернетесь к нам вновь». Я подумала, что так рисковать больше не хочется. Пролистав другие отзывы, отметила, что компания отвечает однотипно на все жалобы на разбитые яйца.
Сколько получит продавец с этих 150 рублей? Точно мне выяснить не удалось, но то, что клиентов после таких историй он теряет... Одного точно потерял.
В Wildberries на мою жалобу только виртуально развели руками. Система работает автоматически. И отладить ее, конечно, никак нельзя.
Но в компании заверили, что уже работают над тем, чтобы все вопросы по списанию за возврат перевести в поле «покупатель — продавец». То есть стрясать свои 150 рублей нужно будет именно с продавца. Но пока этот функционал не работает, и когда заработает, неясно.
В общем, осталась я пока ни с чем. А точнее, с 150 рублями за бракованный товар и испорченным настроением.
Обратилась с жалобой в Роспотребнадзор. Может быть, это ведомство подскажет, как мне вернуть мои 150 рублей. Пока жду ответ, покупаю сладости в обычных магазинах.