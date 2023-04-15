«Все яйца в труху, а 150 рублей списали»: как Wildberries и его продавцы наживаются на своих покупателях

Решила купить себе любимой шоколадные яйца с прикольными игрушками. Желание возникло после того, как одна из коллег мне подарила подобное и сказала, что купила на Wildberries.

Дело двух минут, и вот уже шоколадные яйца едут в пункт выдачи. Через несколько дней пришла пора их забирать. С виду коробочка была целой, сверху упаковка казалась нетронутой, но что-то подсказало мне вскрыть ее.

Внутри меня ждало огромное разочарование. Все яйца были в труху. Спросила у сотрудника пункта выдачи, что делать. За 350 рублей забирать такое не хотелось. Мало ли кто и что делал с этими яйцами. Очень вежливый сотрудник объяснил, что я могу отказаться от товара, но с меня спишут за возврат 150 рублей.