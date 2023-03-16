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Бунт в WildberriesПодробности

Что происходит с Wildberries и можно ли заказывать товары — объясняем в одном видео

Накануне сотрудники пунктов выдачи устроили забастовку из-за новых штрафов

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В этом видео рассказываем, что случилось в Wildberries, как заказывать товары и когда их забрать

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня, Анна Богданова

14 марта в разных городах страны сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries устроили забастовку. Поводом стали нововведения компании, например штрафы для менеджеров за бракованный товар.

— Мы хотим, чтобы нам вернули прежнюю мотивацию. Мы хотим, чтобы нам дали возможность оспаривать браки и неверные вложения, мы хотим, чтобы убрали стопроцентные списания из зарплаты, — заявили представители пунктов выдачи заказов московского маркетплейса.

В этом видео они приводят примеры сумм, которые с них требует маркетплейс. Кроме штрафов, Wildberries вводит санкции за публичную критику компании.

Пункты выдачи заказов в один день закрылись в разных городах страны, но не везде. Например, в Новосибирске продавцы высказывают недовольство, но работать продолжают. Что делать тем, кто ждет товара, но не знает, как его забрать, — смотрите в этом видео.

Юристы говорят, что отношения маркетплейса с пунктами выдачи заказов — договорные, поэтому конфликт может решиться лишь в суде. Но в Министерстве труда России заявили, что будут разбираться в ситуации, причем с привлечением прокуратуры.

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