«Проснулась в три часа ночи, а вся квартира в дыму»: что делать с курящим соседом — простая инструкция

— Мой сосед курит в вытяжку. Дым идет вверх по всему дому. Разговаривала с ним несколько раз. Проснулась один раз ночью в три часа от того, что вся квартира в дыму, — отметила читательница НГС Анастасия.

Курящих новосибирцев такая ситуация тоже не устраивает — многие считают, что имеют полное право курить в собственной квартире.

— На меня наезжал в 2017 году сосед, говорил, что на кухне пахнет табаком. Курила я в вытяжку свою на кухне. Ругались долго. Оказалось, что у него проблемы с вытяжкой, она была забита. Позвали УК — устраняй нарушение в своей вытяжке. Мне уже даже в своей квартире покурить нельзя? В кафе нельзя, на улице нельзя... Очень часто за борьбу с курением выдают борьбу с курильщиками, — убеждена читательница НГС Анна.