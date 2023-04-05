«Проснулась в три часа ночи, а вся квартира в дыму»: что делать с курящим соседом — простая инструкция

В современных мегаполисах трудно найти человека, который не пожаловался бы на своего соседа. Очень часто новосибирцам приходится бороться с вредными привычками других людей. Например, с курящими соседями. Мы продолжаем нашу рубрику «Качай права» и объясняем, что делать, если вас достал курящий сосед, а также можно ли курить на балконе и в квартире.
«Курит на площадке, русского языка не понимает»
Многие новосибирцы страдают от дыма сигарет. Иногда разговоры с соседями не помогают и приходится прибегать к помощи посторонних.
— Сосед курит на площадке вне зависимости от погоды. Русского языка он, похоже, не понимает, потому что с ним пытались поговорить абсолютно все его соседи по площадке. Помогло обращение в управляющую компанию. Месяц их донимали, в итоге развесили объявления. Пока не курит. Но надолго ли — непонятно, — объяснила читательница НГС Александра.
Из-за проблем с вытяжкой иногда дым не дает покоя, даже если сосед курит в своей квартире.
— Мой сосед курит в вытяжку. Дым идет вверх по всему дому. Разговаривала с ним несколько раз. Проснулась один раз ночью в три часа от того, что вся квартира в дыму, — отметила читательница НГС Анастасия.
Курящих новосибирцев такая ситуация тоже не устраивает — многие считают, что имеют полное право курить в собственной квартире.
— На меня наезжал в 2017 году сосед, говорил, что на кухне пахнет табаком. Курила я в вытяжку свою на кухне. Ругались долго. Оказалось, что у него проблемы с вытяжкой, она была забита. Позвали УК — устраняй нарушение в своей вытяжке. Мне уже даже в своей квартире покурить нельзя? В кафе нельзя, на улице нельзя... Очень часто за борьбу с курением выдают борьбу с курильщиками, — убеждена читательница НГС Анна.
Ее поддерживает другая жительница Новосибирска:
— Я в здравом уме и светлой памяти покупала квартиру с балконом, чтобы специально на нем курить. Не выношу запах внутри квартиры, и для меня это был принципиальный вопрос. А теперь я выясняю — что я не имею на это право! Возвращайте мне деньги за ипотеку!
Куда пожаловаться на курящего соседа
Решать такие конфликты должен участковый.
— Нужно позвонить в полицию, чтобы было зафиксировано, что человек курил в неположенном месте. Например, на лестничной площадке, — объяснила юрист Вероника Белоусова. — Если полицейские работать не хотят как положено. Не проводят беседы, штрафы не выписывают, то тогда жаловаться нужно в прокуратуру.
Штраф за курение в неположенном месте может быть от 500 до 1500 рублей (
— Сумма небольшая, но всё равно неприятно. С курящим на балконе соседом ситуация сложнее. Нужно будет доказать, что дым наносит вред здоровью, — добавила юрист.
Придется обращаться в суд. Такие процессы обычно длятся не один год. Так, в 2017 году житель Новосибирска отсудил компенсацию морального вреда у бывшего соседа, который курил на лоджии. Точку в деле поставил Верховный суд. Мужчина получил компенсацию в 5 тысяч рублей.
Если разговоры с соседом не помогают, то к делу кроме полиции лучше подключить и управляющую компанию. А если и они не хотят действовать, то обращение можно отправить в Государственную жилищную инспекцию НСО.
Где можно курить?
Ответ на этот вопрос можно найти в ФЗ
По сути курить можно только в специально отведенных для этого местах. Лестничная площадка, лифты, подъезды к ним не относятся.
— С квартирой вопрос в том, куда уходит дым. Если он не наносит вреда окружающим, то можно и курить, — объяснила юрист.
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