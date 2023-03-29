Достали спам-звонки? Как избавиться от навязчивой рекламы и разговоров с роботами — эффективная инструкция

Любой новосибирец сталкивался со спам-звонками или вызовами, которые проходят несколько секунд и сбрасываются. Такое может сильно раздражать, а блокировать все подряд номера очень трудно, так как спамеры их постоянно меняют. В этом выпуске рубрики «Качай права» объясняем, как избавиться от надоедливых роботов и «служб безопасности банков» и куда на них можно пожаловаться.
Кто звонит и сбрасывает?
Чаще всего звонки, которые сразу сбрасывают, делают роботы — они актуализируют базу для дальнейшей работы. Если трубку взяли, то номер живой и можно дальше отдавать его в работу, например на рекламу.
Также могут сбрасывать и компании, которые занимаются спам-рекламой. Многие считают, что если человек перезвонил, то уже дал согласие на прослушивание рекламного предложения. Это не так. Компании не имеют права использовать данные человека без его согласия.
— Самый главный совет — если звонит номер и сбрасывается звонок, то в этом случае просто не брать трубку и не перезванивать. Если это человек добропорядочный, то он перезвонит, — уверяет Вячеслав Денисов, адвокат и помощник президента Адвокатской палаты Новосибирской области.
Еще один вариант — всем хорошо известные «специалисты службы банка», «майоры несуществующей полиции несуществующего района» и
Из новых веяний — звонки через WhatsApp. Мошенники ставят на аватарку логотипы банков и звонят. Запретить вызовы через WhatsApp пока нет возможности, только заблокировать определенные номера. Лучше не принимать никаких вызовов с неизвестных номеров.
Защита персональных данных
Защитой персональных данных занимается Роскомнадзор.
— Ругаться и кричать бесполезно, как и взывать к совести звонящих. Единственный способ — попытаться записать разговор. И задать вопросы. Например: откуда у вас мой номер телефона? Почему вы именно мне звоните? Задавать те вопросы, на которые нечестному человеку просто отвечать неудобно. И потом передать запись в Роскомнадзор и ФАС, — советует адвокат.
Обращение можно отправить через электронную форму.
Недобросовестная и навязчивая реклама
В новосибирском УФАС советуют сначала убедиться, что вы не давали разрешение на рекламу.
— Например, на автомате поставили подпись при заключении договора, тем самым согласившись с рассылкой, — объяснили в ведомстве. — Если это не так, то обратитесь к распространителю рекламы. По вашему требованию они должны прекратить рассылать спам и звонить.
Если и после обращения звонки и СМС не прекратились, то обратитесь в управление с жалобой.
В случае с навязчивой рекламой от банков можно пожаловаться в Центробанк — также через электронное обращение. А если ни одно из ведомств мер не предпринимает, то стоит обратиться за помощью в прокуратуру Новосибирской области. У ведомства тоже есть электронный сервис.
Как заблокировать спам-звонки
Существуют программы, которые могут дать информацию о звонившем, и это облегчит принятие решения — брать или не брать трубку.
Многие телефоны позволяют блокировать вызовы с нежелательных номеров, но делать это нужно вручную. При этом мошенники и те, кто занимается спам-звонками, каждый раз меняют номера.
Операторы предлагают дополнительные услуги по защите от спам-звонков, но если такая услуга не включена в тариф, то за нее придется доплачивать.
Еще немного о жалобах
Если во дворе появилась стая агрессивных собак, то не стоит затягивать с решением проблемы. Куда обратиться, можно узнать здесь.
А если вас достает шумный сосед, то вызывать нужно полицию.