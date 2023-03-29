Достали спам-звонки? Как избавиться от навязчивой рекламы и разговоров с роботами — эффективная инструкция

Также могут сбрасывать и компании, которые занимаются спам-рекламой. Многие считают, что если человек перезвонил, то уже дал согласие на прослушивание рекламного предложения. Это не так. Компании не имеют права использовать данные человека без его согласия.

— Самый главный совет — если звонит номер и сбрасывается звонок, то в этом случае просто не брать трубку и не перезванивать. Если это человек добропорядочный, то он перезвонит, — уверяет Вячеслав Денисов, адвокат и помощник президента Адвокатской палаты Новосибирской области.