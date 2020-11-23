Зверье мое: 24 самых «диких» интерьера в Новосибирске (полюбуйтесь на леопарда из усадьбы за 52 млн)

В Новосибирске выставили на продажу дома и квартиры со зверями
Человека, венец природы и царя зверей, порой так и тянет туда, к звериному. И при самом благополучном исходе всё заканчивается весьма мирно — выпрыгиванием, грубо говоря, внутреннего тигра в интерьер: в виде принтов подушек, а то и прямым изображением зверя на стене. Что характерно, чем дороже квартира или дом, тем выше вероятность обнаружить там что-то этакое. Журналист НГС изучила тысячи объявлений и нашла в них снежных барсов, носорогов и простых сибирских мишек.
Все любят котиков
Когда-то использование шкур диких животных, в особенности таких опасных противников, как леопарды и тигры, было признаком по меньшей мере отваги охотника. Со временем они стали ассоциироваться скорее с богатством и статусом — по мнению историков моды, поэтому в первую очередь подобные принты так любят использовать в одежде до сих пор: срабатывает генетическая память.
Но тигры, леопарды и прочие дикие кошки — еще и один из самых популярных мотивов в интерьере, если речь вообще идет о животных. Причем иногда, глядя на дом снаружи или на фотографии других помещений квартиры, сложно предположить, что в спальне у хозяев, к примеру, два тигра над кроватью.
При этом есть готовые изображения, которые встречаются особенно часто. Наверное, в какое-то время это было модное веяние в отделах с обоями.
Один и тот же гепард тоже встречается в новосибирских интерьерах неоднократно, и, как правило, именно от него «пляшет» весь остальной интерьер в комнате.
Король-лев тоже пользуется популярностью у новосибирцев, но если тигры царят однозначно в спальне, а гепарды — только в гостиных, то со львами такой определенности нет.
Леопард в интерьерах квартир и домов в качестве принта нашелся только один, зато какой. Он гостеприимно встречает гостей, крадясь по темному коридору к входной двери.
Снежный барс, как ни странно, оказался редким зверем в интерьерах новосибирцев. Но его удалось найти в спальне 3-комнатной квартиры в ЖК «Созвездие»: огромный, от пола до потолка, зверь сочетается с едва заметным принтом пятен на обоях.
Дичь какая
Один из самых популярных предметов декора в больших и дорогих домах и квартирах — шкуры животных. И если в квартирах это чаще ковры из шкур коров или более «гуманные» коврики, отдаленно напоминающие зебровую шкуру, то в домах чаще встречаются медведи и волки.
Самый интересный вариант нашелся в Кубовинском сельсовете: медведь в этой усадьбе — вроде тотемного животного.
Еще один частый гость в сибирских интерьерах — волк. Причем помимо просто шкур на стенах или полу, как в случае с медведем, встречаются и более экстравагантные варианты.
Кроме хищников, новосибирцам нравятся и простые, понятные, миролюбивые животные — например, лошади.
Немного экзотики
Но вообще лошади сибиряков привлекают больше заморские: те самые коврики, имитирующие шкуру зебры, можно встретить едва ли не в каждом пятом новосибирском доме. В целом же черно-белая зебровая полоска — почти такая же популярная, как тигриная. Но полноценные изображения встречаются всё же редко.
В спальне коттеджа на Кленовой за 11,35 млн рублей вдруг обнаружился и вовсе неожиданный персонаж — носорог.
Но чаще всего зверями и другими, в основном мультяшными героями оказываются украшены стены детских. И там им, пожалуй, самое место.
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