Зверье мое: 24 самых «диких» интерьера в Новосибирске (полюбуйтесь на леопарда из усадьбы за 52 млн)

Человека, венец природы и царя зверей, порой так и тянет туда, к звериному. И при самом благополучном исходе всё заканчивается весьма мирно — выпрыгиванием, грубо говоря, внутреннего тигра в интерьер: в виде принтов подушек, а то и прямым изображением зверя на стене. Что характерно, чем дороже квартира или дом, тем выше вероятность обнаружить там что-то этакое. Журналист НГС изучила тысячи объявлений и нашла в них снежных барсов, носорогов и простых сибирских мишек.



Все любят котиков



Когда-то использование шкур диких животных, в особенности таких опасных противников, как леопарды и тигры, было признаком по меньшей мере отваги охотника. Со временем они стали ассоциироваться скорее с богатством и статусом — по мнению историков моды, поэтому в первую очередь подобные принты так любят использовать в одежде до сих пор: срабатывает генетическая память.

