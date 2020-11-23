23 ноября понедельник
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 3/10
usd 76.01
eur 90.26

Все новости

Все новости

Зверье мое: 24 самых «диких» интерьера в Новосибирске (полюбуйтесь на леопарда из усадьбы за 52 млн)

Чем дороже квартира, тем выше вероятность, что у ее владельцев тигриные натура и стены

5 880
36Обсудить

Поделиться

Осторожно, за вами наблюдают

Осторожно, за вами наблюдают

Поделиться

В Новосибирске выставили на продажу дома и квартиры со зверями

Человека, венец природы и царя зверей, порой так и тянет туда, к звериному. И при самом благополучном исходе всё заканчивается весьма мирно — выпрыгиванием, грубо говоря, внутреннего тигра в интерьер: в виде принтов подушек, а то и прямым изображением зверя на стене. Что характерно, чем дороже квартира или дом, тем выше вероятность обнаружить там что-то этакое. Журналист НГС изучила тысячи объявлений и нашла в них снежных барсов, носорогов и простых сибирских мишек.

Все любят котиков

Когда-то использование шкур диких животных, в особенности таких опасных противников, как леопарды и тигры, было признаком по меньшей мере отваги охотника. Со временем они стали ассоциироваться скорее с богатством и статусом — по мнению историков моды, поэтому в первую очередь подобные принты так любят использовать в одежде до сих пор: срабатывает генетическая память.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Ремонт в этом <a href="https://novosibirsk.n1.ru/view/71222558/" target="_blank" class="_">таунхаусе в Новолуговом</a> за 7,62 млн рублей еще не закончили, но главное для спальни — тигры над супружеской кроватью — уже на месте

Ремонт в этом таунхаусе в Новолуговом за 7,62 млн рублей еще не закончили, но главное для спальни — тигры над супружеской кроватью — уже на месте

Поделиться

Но тигры, леопарды и прочие дикие кошки — еще и один из самых популярных мотивов в интерьере, если речь вообще идет о животных. Причем иногда, глядя на дом снаружи или на фотографии других помещений квартиры, сложно предположить, что в спальне у хозяев, к примеру, два тигра над кроватью.

При этом есть готовые изображения, которые встречаются особенно часто. Наверное, в какое-то время это было модное веяние в отделах с обоями.

Даже если в постели тигра вам не досталось, то хотя бы над постелью он будет всегда, как будто утешает интерьер этой спальни <a href="https://novosibirsk.n1.ru/view/71008762/" target="_blank" class="_">в доме за 13,5 млн рублей на Волховской</a>

Даже если в постели тигра вам не досталось, то хотя бы над постелью он будет всегда, как будто утешает интерьер этой спальни в доме за 13,5 млн рублей на Волховской

Поделиться

В этой спальне в <a href="https://novosibirsk.n1.ru/view/71120462/" target="_blank" class="_">коттедже на 2-й Воинской за 10,7 млн</a> в компанию к тигру на стену добавили слонов, носорогов и жирафов

В этой спальне в коттедже на 2-й Воинской за 10,7 млн в компанию к тигру на стену добавили слонов, носорогов и жирафов

Поделиться

Чем дороже квартира, тем выше вероятность, что у ее владельцев тигриная натура: эта <a href="https://novosibirsk.n1.ru/view/71205205/" target="_blank" class="_">«трешка» площадью 97 кв. м на улице Максима Горького, 85</a>, стоит 9,6 млн рублей

Чем дороже квартира, тем выше вероятность, что у ее владельцев тигриная натура: эта «трешка» площадью 97 кв. м на улице Максима Горького, 85, стоит 9,6 млн рублей

Поделиться

Один и тот же гепард тоже встречается в новосибирских интерьерах неоднократно, и, как правило, именно от него «пляшет» весь остальной интерьер в комнате.

Гепард, может, и не царь зверей, но точно царь этой гостиной в <a href="https://novosibirsk.n1.ru/view/70625042/" target="_blank" class="_">коттедже на Подгорной за 8,5 млн рублей</a>: от него пестрая теплая расцветка будто переползла на диван. Более того, даже фасад у коттеджа пестрый

Гепард, может, и не царь зверей, но точно царь этой гостиной в коттедже на Подгорной за 8,5 млн рублей: от него пестрая теплая расцветка будто переползла на диван. Более того, даже фасад у коттеджа пестрый

Поделиться

Если тигров прячут в спальню как что-то глубоко интимное, то гепардов выставляют напоказ в гостиных. В этом <a href="https://novosibirsk.n1.ru/view/71449437/" target="_blank" class="_">коттедже на улице Камчатской</a> за 7,99 млн рублей компанию ему составляет репродукция картины Густава Климта на противоположной стене

Если тигров прячут в спальню как что-то глубоко интимное, то гепардов выставляют напоказ в гостиных. В этом коттедже на улице Камчатской за 7,99 млн рублей компанию ему составляет репродукция картины Густава Климта на противоположной стене

Поделиться

Король-лев тоже пользуется популярностью у новосибирцев, но если тигры царят однозначно в спальне, а гепарды — только в гостиных, то со львами такой определенности нет.

Лев в спальне <a href="https://novosibirsk.n1.ru/view/32918540/" target="_blank" class="_">5-комнатной квартиры в Краснообске</a> за 15,5 млн рублей — явно главный. Оттеняет его величие скромный змеиный принт на раздвижных дверцах шкафа

Лев в спальне 5-комнатной квартиры в Краснообске за 15,5 млн рублей — явно главный. Оттеняет его величие скромный змеиный принт на раздвижных дверцах шкафа

Поделиться

А в <a href="https://novosibirsk.n1.ru/view/71534494/" target="_blank" class="_">«трешке» на Кирова, 27/3</a>, за 9,8 млн рублей лев, кажется, с неодобрением встречает в коридоре тех, кто направляется к выходу&nbsp;

А в «трешке» на Кирова, 27/3, за 9,8 млн рублей лев, кажется, с неодобрением встречает в коридоре тех, кто направляется к выходу 

Поделиться

Леопард в интерьерах квартир и домов в качестве принта нашелся только один, зато какой. Он гостеприимно встречает гостей, крадясь по темному коридору к входной двери.

Изображение множится в стеклянных дверях этой <a href="https://novosibirsk.n1.ru/view/32856884/" target="_blank" class="_">квартиры на улице Аэропорт, 58/1</a>, за 10,1 млн рублей. На другой стене изображена, вероятно, естественная среда обитания зверя — джунгли с водопадом

Изображение множится в стеклянных дверях этой квартиры на улице Аэропорт, 58/1, за 10,1 млн рублей. На другой стене изображена, вероятно, естественная среда обитания зверя — джунгли с водопадом

Поделиться

Любителями леопардов оказались и владельцы большой <a href="https://novosibirsk.n1.ru/view/31168833/" target="_blank" class="_">усадьбы из бруса за 52 миллиона</a> в районе «Обских зорь»: один из них гордо возлегает над бассейном, другой изображен на объемном панно на соседней стене

Любителями леопардов оказались и владельцы большой усадьбы из бруса за 52 миллиона в районе «Обских зорь»: один из них гордо возлегает над бассейном, другой изображен на объемном панно на соседней стене

Поделиться

Снежный барс, как ни странно, оказался редким зверем в интерьерах новосибирцев. Но его удалось найти в спальне 3-комнатной квартиры в ЖК «Созвездие»: огромный, от пола до потолка, зверь сочетается с едва заметным принтом пятен на обоях.

<a href="https://novosibirsk.n1.ru/view/31097502/" target="_blank" class="_">Квартиру с барсом на улице Фрунзе, 230</a>, продают за 8,68 млн рублей

Квартиру с барсом на улице Фрунзе, 230, продают за 8,68 млн рублей

Поделиться

Дичь какая

Один из самых популярных предметов декора в больших и дорогих домах и квартирах — шкуры животных. И если в квартирах это чаще ковры из шкур коров или более «гуманные» коврики, отдаленно напоминающие зебровую шкуру, то в домах чаще встречаются медведи и волки.

Центр этой, кажется, исключительно мужской по стилю комнаты в <a href="https://novosibirsk.n1.ru/view/70688503/" target="_blank" class="_">коттедже на улице Мартовской</a> за 75 млн рублей занимает шкура медведя, а по стенам расположились другие охотничьи трофеи. Несколько лет назад в комнате красовался еще и <a href="https://ngs.ru/text/realty/2015/12/10/2328103/" target="_blank" class="_">покрытый золотом крокодил</a>, но куда-то пропал. В общем-то, в те времена и коттедж стоил 170 миллионов

Центр этой, кажется, исключительно мужской по стилю комнаты в коттедже на улице Мартовской за 75 млн рублей занимает шкура медведя, а по стенам расположились другие охотничьи трофеи. Несколько лет назад в комнате красовался еще и покрытый золотом крокодил, но куда-то пропал. В общем-то, в те времена и коттедж стоил 170 миллионов

Поделиться

Похожая комната отдыха с медведем и коллекцией алкоголя нашлась и в <a href="https://novosibirsk.n1.ru/view/71323940/" target="_blank" class="_">коттедже на Горнолыжной</a> за 16,8 млн рублей

Похожая комната отдыха с медведем и коллекцией алкоголя нашлась и в коттедже на Горнолыжной за 16,8 млн рублей

Поделиться

Медведь составляет компанию игрокам в бильярд и в этом <a href="https://berdsk.n1.ru/view/71656859/" target="_blank" class="_">доме на улице Морской</a> в Бердске, который продают за 55 млн рублей

Медведь составляет компанию игрокам в бильярд и в этом доме на улице Морской в Бердске, который продают за 55 млн рублей

Поделиться

В квартирах место медведю тоже находится: например, в интерьере этой <a href="https://novosibirsk.n1.ru/view/71178055/" target="_blank" class="_">4-комнатной на улице Балтийской, 33</a>, за 10,6 млн рублей. Тоску по дому в лесу здесь поддерживают массивные полоточные балки и отделка стены, имитирующая бревно

В квартирах место медведю тоже находится: например, в интерьере этой 4-комнатной на улице Балтийской, 33, за 10,6 млн рублей. Тоску по дому в лесу здесь поддерживают массивные полоточные балки и отделка стены, имитирующая бревно

Поделиться

Самый интересный вариант нашелся в Кубовинском сельсовете: медведь в этой усадьбе — вроде тотемного животного.

Еще один частый гость в сибирских интерьерах — волк. Причем помимо просто шкур на стенах или полу, как в случае с медведем, встречаются и более экстравагантные варианты.

В <a href="https://novosibirsk.n1.ru/view/31883482/" target="_blank" class="_">коттедже на улице Физкультурной</a>, который продают за 12,99 млн рублей, множество волчьих шкур и хвостов служат покрывалом хозяйской кровати&nbsp;

В коттедже на улице Физкультурной, который продают за 12,99 млн рублей, множество волчьих шкур и хвостов служат покрывалом хозяйской кровати 

Поделиться

В <a href="https://novosibirsk.n1.ru/view/71583920/" target="_blank" class="_">«трешке» на улице Семьи Шамшиных, 24/2</a>, за 13,5 млн рублей волчьи шкуры украшают пол гостиной

В «трешке» на улице Семьи Шамшиных, 24/2, за 13,5 млн рублей волчьи шкуры украшают пол гостиной

Поделиться

Кроме хищников, новосибирцам нравятся и простые, понятные, миролюбивые животные — например, лошади.

Этот табун скачет в комнате <a href="https://novosibirsk.n1.ru/view/71667659/" target="_blank" class="_">коттеджа в поселке Италия.ру</a>, который выставлен на продажу за 8,9 млн рублей

Этот табун скачет в комнате коттеджа в поселке Италия.ру, который выставлен на продажу за 8,9 млн рублей

Поделиться

Немного экзотики

Но вообще лошади сибиряков привлекают больше заморские: те самые коврики, имитирующие шкуру зебры, можно встретить едва ли не в каждом пятом новосибирском доме. В целом же черно-белая зебровая полоска — почти такая же популярная, как тигриная. Но полноценные изображения встречаются всё же редко.

Эти зебры живут на стене спальни в целом довольно лаконичной <a href="https://novosibirsk.n1.ru/view/32678489/" target="_blank" class="_">5-комнатной квартиры на улице Коммунистической, 20</a>, — ее продают за 29,5 млн рублей

Эти зебры живут на стене спальни в целом довольно лаконичной 5-комнатной квартиры на улице Коммунистической, 20, — ее продают за 29,5 млн рублей

Поделиться

Владельцы квартиры вообще, кажется, неравнодушны к экзотическим животным: в дополнение к зебрам в спальне в ванной у них обнаружились мангусты

Владельцы квартиры вообще, кажется, неравнодушны к экзотическим животным: в дополнение к зебрам в спальне в ванной у них обнаружились мангусты

Поделиться

Может показаться, что это морда очень толстой и оттого, возможно, очень грустной зебры, но на самом деле зебры здесь две. Они — главный акцент практически совершенно белой <a href="https://novosibirsk.n1.ru/view/31326685/" target="_blank" class="_">квартиры на Красном проспекте, 82/1</a>, за 12,2 млн рублей

Может показаться, что это морда очень толстой и оттого, возможно, очень грустной зебры, но на самом деле зебры здесь две. Они — главный акцент практически совершенно белой квартиры на Красном проспекте, 82/1, за 12,2 млн рублей

Поделиться

В спальне коттеджа на Кленовой за 11,35 млн рублей вдруг обнаружился и вовсе неожиданный персонаж — носорог.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
«Проломивший стену» носорог в спальне — это, конечно, гораздо более наглядный пример силы и мощи, чем спокойно лежащий над кроватью тигр

«Проломивший стену» носорог в спальне — это, конечно, гораздо более наглядный пример силы и мощи, чем спокойно лежащий над кроватью тигр

Поделиться

На фоне носорога в спальне небольшой бегемотик в прихожей этой <a href="https://novosibirsk.n1.ru/view/69814763/" target="_blank" class="_">квартиры на улице Депутатской, 50</a>, за 18,85 млн рублей — сама миролюбивость. Видно его, кстати, почти на каждой фотографии из квартиры — такой важный персонаж

На фоне носорога в спальне небольшой бегемотик в прихожей этой квартиры на улице Депутатской, 50, за 18,85 млн рублей — сама миролюбивость. Видно его, кстати, почти на каждой фотографии из квартиры — такой важный персонаж

Поделиться

Но чаще всего зверями и другими, в основном мультяшными героями оказываются украшены стены детских. И там им, пожалуй, самое место.

Житель этой детской в <a href="https://novosibirsk.n1.ru/view/71505995/" target="_blank" class="_">5-комнатной квартире за 33 миллиона на улице Дуси Ковальчук, 260/2</a>, засыпает, наблюдая за динозаврами, уходящими в закат

Житель этой детской в 5-комнатной квартире за 33 миллиона на улице Дуси Ковальчук, 260/2, засыпает, наблюдая за динозаврами, уходящими в закат

Поделиться

Что еще почитать про интерьеры в Новосибирске?

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Недавно НГС рассказывал про квартиру, которую отремонтировали в стиле mid-century: мебель для нее делали вручную по старым образцам, но в квартире нашлось место и для раритетного пианино, оставшегося от предыдущей семьи.

В каким домах живут миллионеры? Загляните в другую нашу подборку с самым дорогим жильем, выставленным на продажу в Новосибирске.

Год назад мы нашли самые стильные, но крошечные квартиры на продажу. В наш обзор также попадали стильные хрущевки, некоторые из них могут дать фору современным квартирам в новостройках.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

интерьерквартиры в Новосибирскеэлитная недвижимостькоттеджи в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (36)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...