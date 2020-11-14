Игра в имитацию: новосибирцы сделали из квартиры генерала жилье в модном ретро-стиле. Фото до и после

В Новосибирске сделали интерьер в стиле середины прошлого века
Советское время если кто и вспоминает с трепетом, то, скорее, из-за впечатления порядка во всём и ностальгии по мороженому. Мало кто, говоря о 1960-х, с придыханием говорит: «А какие тогда были шкафы!» Между тем дизайнеры многие вещи из того времени считают эталоном стиля: они были лаконичными и функциональными и легко вписывались в интерьеры. Именно такие шкафы и кресла остались в квартире на углу улиц Ленина и Советской после продажи. Старая мебель вдохновила новую хозяйку квартиры и дизайнеров студии Shubochkini Architects на создание простого, но стильного интерьера, в котором есть место и современным технологиям, и уже забытым, но любимым вещам.
Стильная квартира с интерьером в духе середины прошлого века находится в сталинке со статусом памятника: дом на углу улиц Советской и Ленина построили в 1951 году по проекту одного из главных архитекторов Новосибирска Г. Ф. Кравцова. Статус дома, вид на оперный театр, высокие потолки с лепниной и советская мебель, оставшаяся в квартире от предыдущих хозяев, генеральской семьи, — всё это стало отправной точкой для нового интерьера, рассказал один из авторов проекта, руководитель студии дизайна Shubochkini Architects Илья Шубочкин.
Изначально в квартире общей площадью 72 кв. м было три комнаты, небольшая кухня и раздельный санузел. Владелица квартиры на тот момент жила одна и первое что попросила сделать — перепланировку. Квартира находится над нежилым помещением — это дало серьезные преимущества. Благодаря этому, например, получилось перенести кухню в соседнюю комнату и сделать просторный санузел с окном в бывшей кухне. Помещения раздельного санузла объединили — теперь это бытовой блок.
— Там здоровенный шкаф до потолка, где хранится внесезонная одежда в чехлах. Есть стремянка, есть на стене сушка для деликатных вещей. Гладильная доска, утюг, выдвижной модуль с пылесосом, — рассказал Илья Шубочкин, добавив, что узкое маленькое помещение получилось таким функционально насыщенным, что сфотографировать его невозможно — просто не остается места для фотографа.
Черновые работы были глобальными, вспоминает автор проекта: из квартиры вынесли всё, от пола до потолка и межкомнатных перегородок.
— Мы хотели всё сохранить, даже межкомнатные стены. В проекте одна стена у нас оставалась, но когда мы начали демонтаж примыкающих стен, старая конструкция с дранкой посыпалась, всё одно за другое потянуло, стало отваливаться. Всё выносили. Все радиаторы, все трубы, все стояки — всё менялось.
В итоге стену между спальней и гостиной выстроили заново, до основания разобрали и заново настелили паркет, а вместо осыпавшейся оригинальной гипсовой лепнины сделали полиуретановую.
По словам автора проекта, хозяйка квартиры любит готовить, поэтому кухня с большим островом, на котором можно и готовить, и есть, и принимать гостей — одно из ключевых пространств в квартире.
— Она не любитель стандартных, привычных форматов. Для нее принятие пищи — это не обязательно отдельный обеденный стол, за который все вечером садятся, — поясняет Илья Шубочкин решение с островом. — Плюс это рабочая зона, плюс дополнительное место хранения: так как мы ушли от привычных подвесных шкафов, мы должны были эти места хранения компенсировать, поэтому реализовали в этом острове.
Всю мебель в квартире сделали на заказ в Новосибирске — «приезжие» здесь только текстиль и декор. Кухню, например, заказали по эскизам дизайнеров Shubochkini Architects в компании Zotto, а стеклянную перегородку, которая разделяет кухню и гостиную, — в компании «Тираж Проджект». На случай особенно бурной готовки, чтобы запахи не попадали в соседнюю комнату, прозрачные створки можно закрыть, при этом общее впечатление открытого пространства не пострадает.
Чтобы сохранить ретро-стилистику, от обычных кондиционеров в квартире решили отказаться.
— Над кухней мы опустили короб, в нем две решетки: для захвата воздуха и для выдачи охлажденного воздуха. И техническая решетка снизу, чтобы был доступ для обслуживания оборудования, — объясняет Илья Шубочкин. — Ровно то же самое мы реализовали в спальне, там такой же короб. Это не очень заметно, всё гармонично вписалось, и высота потолков позволяла.
У гостиной — необычная форма и необычный формат. Во-первых, у комнаты необычная пятиугольная форма — так изначально было предусмотрено планировкой дома: скошенный угол с высоким окном выходит прямо на оперный театр. Во-вторых, здесь не подразумевался и за два года, которые в квартире уже живут её владельцы, так и не появился телевизор.
— У девушки свое видение отдыха: не сидеть и смотреть телевизор, а больше общаться с гостями, с семьей, — поясняет Илья Шубочкин. — Но не всем понятно, как это — в гостиной нет огромного телека.
Кресла в гостиной — точная копия тех, что оставались в квартире после смены хозяев. По словам Ильи Шубочкина, сперва планировали их отреставрировать, но когда их отдали специалистам мастерской Robin’s Wood, оказалось, что проще и дешевле сделать копии: все соединения разболтались, наполнитель подушек пришел в негодность. В итоге мебель для гостиной сделали новую, но имитирующую ту, что можно было встретить в большинстве домов в 1950-х и 1960-х: компанию креслам составили диван, журнальный столик и тумба.
— Абсолютно вся мебель здесь изготавливалась по нашим чертежам: кресла, столик, тумба, даже торшер, — рассказал автор проекта. — Мы специально пытались повторить материалы, лак, который характерен для совдеповской мебели — добивались нужного эффекта, делали разные образцы.
А вот пианино в гостиной — оригинальное, генеральское. Его и табуретку оставили в квартире своеобразным уголком истории: сама хозяйка на нем не играет, но вместе с декором — зеркалом с эффектом линзы и подсвечником — пианино вписалось в интерьер так, что без него представить комнату уже сложно.
Постеры на стене в гостиной и в других комнатах — одна из отправных точек интерьера. По словам Ильи Шубочкина, это не просто картинки — это оригинальные изображения, которые хозяйка квартира привозила из поездок, музеев, с выставок. Дополнением стали бюст Ленина — дань эпохе, стиль которой использовался в интерьере — и ковер.
Из коридора в спальню ведут двустворчатые двери: изначально в квартире двери тоже были двустворчатые, но другие — это сделали на заказ по чертежам дизайнеров.
Во время перепланировки в спальне решили выделить небольшую гардеробную — это позволило выровнять геометрию гостиной за стеной и сделать дополнительную зону хранения, при этом, в отличие от привычных шкафов, в буквальном смысле незаметную. Внутри — высокие, до самого потолка полки, где хранятся коробки с обувью. А для одежды предусмотрели две выкатные секции — стандартный гардероб туда бы не влез.
Стеллаж в спальне изначально проектировали обычный, корпусный, но в итоге сделали необычную конструкцию с будто парящими полками.
— Когда мы уже подходили к заказу мебели и еще раз всё смотрели, заказчица нашла в Pinterest пример, и мы вычертили [новый вариант]. Здесь есть просто полки, горизонтальные, есть закрытые с дверцами, а есть наклонные, чтобы положить книгу с красивыми иллюстрациями, например, — рассказал Илья Шубочкин.
Санузел сегодня занимает помещение, в котором раньше была кухня. Здесь тоже царит ретро-стиль: в узоре мозаики и в стиле сантехники и комплектующих. Каркас душевой кабины — такой же, как у перегородки между гостиной и кухней, но в основе нержавеющая сталь.
Подиума у душевой кабины нет: от поверхности пола до перекрытия — примерно полметра, это позволило и сделать нужный уклон для отвода воды, и провести все коммуникации.
Тумбу под раковину, как и всю остальную мебель, сделали на заказ, старательно имитируя стиль середины прошлого века и вручную выпиливая все мелкие детали. Для хранения нужных в ванной мелочей сделали открытый стеллаж.
По словам автора проекта, ремонт в квартире длился около года и был достаточно дорогим — примерно в стоимость самой квартиры, признался Илья Шубочкин, но такой бюджет в проект закладывали изначально, и владельцы были к затратам готовы. Самой затратной частью были демонтаж и собственно стройка: в квартире заменили в буквальном смысле всё наполнение.
— Квартира и изначально интересно выглядела, — говорит руководитель Shubochkini Architects. — Это была наша первая квартира на вторичке — чаще всего к нам приходят с новостройками. Это был крутой опыт, нам очень понравилось, поэтому всё так кропотливо сделано.
Проект действительно выделяется из того, что обычно можно увидеть в портфолио дизайнеров, и Илья Шубочкин говорит, что этот интерьер привлекает много внимания, но на подобное мало кто решается.
— Всем нравится, все говорят, что это круто и интересно, но мало кто осмеливается на что-то подобное у себя дома. Скорее всего, это слишком нестандартно, люди думают, что это не функционально, — поясняет он. — Это был индивидуальный проект для определенного человека, у которого изначально были мечты сделать квартиру в подобном стиле. Заказчики приходят и говорят: вау, классно, отель бы такой, я бы в таком номере пожил неделю, но себе такого не хочу. Есть какие-то стереотипные вещи. Нас спрашивали, зачем нам, молодым ребятам, повторять эти совдеповские фасады — люди наоборот стараются от этого уходить. Мне кажется, у владелицы квартиры просто нет плохих ассоциаций с тем периодом.
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