Игра в имитацию: новосибирцы сделали из квартиры генерала жилье в модном ретро-стиле. Фото до и после

Черновые работы были глобальными, вспоминает автор проекта: из квартиры вынесли всё, от пола до потолка и межкомнатных перегородок.



— Мы хотели всё сохранить, даже межкомнатные стены. В проекте одна стена у нас оставалась, но когда мы начали демонтаж примыкающих стен, старая конструкция с дранкой посыпалась, всё одно за другое потянуло, стало отваливаться. Всё выносили. Все радиаторы, все трубы, все стояки — всё менялось.



В итоге стену между спальней и гостиной выстроили заново, до основания разобрали и заново настелили паркет, а вместо осыпавшейся оригинальной гипсовой лепнины сделали полиуретановую.

