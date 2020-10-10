Новосибирец превратил убитую 100-летнюю квартиру в жильё мечты. Фото до и после

Эту недвижимость, рассказывает Виталий, он покупал для себя — планировал переехать сюда с супругой и ребёнком. Поэтому главной задачей было превратить четырёхкомнатную квартиру в очень плохом состоянии в просторное жильё со спальней и детской.



— Прежний владелец — молодой человек. Состояние квартиры было таким, что в одну комнату я даже не смог попасть. Сейчас на её месте гостиная с кухней. Я только приоткрыл дверь, заглянул в неё, увидел, что она, в принципе, теоретически есть. Комната была завалена вещами от пола до потолка. Здесь был ужасный бардак. Всё очень старое — куча ненужных вещей, даже рабочей раковины не было, так как всё уже отключили, — вспоминает новосибирец.