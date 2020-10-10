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Новосибирец превратил убитую 100-летнюю квартиру в жильё мечты. Фото до и после

Окна лофта выходят на Красный проспект, а в подъезде всего четыре квартиры

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На ремонт и реставрацию этой квартиры ушло около трёх лет и более 2,5 миллиона рублей

На ремонт и реставрацию этой квартиры ушло около трёх лет и более 2,5 миллиона рублей

Как выглядит жильё в 100-летнем доме Новосибирска

Трёхэтажный светлый дом в самом начале Красного проспекта приглянулся новосибирцу Виталию в 2017 году. Он поклонник старинной архитектуры, поэтому квартиру, несмотря на запущенное состояние, почти сразу приобрёл себе в собственность. На то, чтобы превратить её в жильё с картинки, ушло три года — Виталий очень хотел успеть к памятной дате. В этом году дому исполнилось ровно 100 лет. Корреспондент НГС Ксения Лысенко побывала в необычной квартире с вековой историей: в ней есть искусственный огонь, кирпичи с фирменными штампами и ванна с подогревом, но владелец всё равно готов с ней расстаться.

«Очень хотелось найти клад»

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Эту недвижимость, рассказывает Виталий, он покупал для себя — планировал переехать сюда с супругой и ребёнком. Поэтому главной задачей было превратить четырёхкомнатную квартиру в очень плохом состоянии в просторное жильё со спальней и детской.

— Прежний владелец — молодой человек. Состояние квартиры было таким, что в одну комнату я даже не смог попасть. Сейчас на её месте гостиная с кухней. Я только приоткрыл дверь, заглянул в неё, увидел, что она, в принципе, теоретически есть. Комната была завалена вещами от пола до потолка. Здесь был ужасный бардак. Всё очень старое — куча ненужных вещей, даже рабочей раковины не было, так как всё уже отключили, — вспоминает новосибирец.

Виталий ценит жильё с историей, поэтому вариант квартиры в новостройке даже не рассматривал

Виталий ценит жильё с историей, поэтому вариант квартиры в новостройке даже не рассматривал

А ещё комнаты в квартире не отличались большими габаритами: кухня занимала всего 5,6 «квадрата», прихожая — 6 «квадратов», а туалет и ванная комната в совокупности (раздельный санузел) разместились на 3,9 квадратного метра. Поэтому владелец решил сделать глобальную перепланировку, а крохотные комнатушки объединить в комнаты побольше.

Предстоящие сложности Виталия не испугали. Возможно, было бы проще купить жильё в новостройке и не затевать глобальный ремонт, но такие квартиры, по словам собственника, его совсем не привлекают.

— Я не хочу стоять в очереди в лифте, жить там, где 10 квартир на этаже. Вот в этом доме их всего четыре, и всех владельцев я знаю. Они тоже сделали ремонты в своём жилье. А парковка и вовсе пустая, кроме моей машины тут есть ещё одна — это машина соседа. Бывает, конечно, останавливаются работники офисов. А так — тут тишина и спокойствие, — добавляет владелец.

В доме всего два подъезда и восемь квартир — по две на каждом этаже

В доме всего два подъезда и восемь квартир — по две на каждом этаже

Он с гордостью рассказывает про камерную атмосферу дома, написанный от руки график уборки подъезда, аккуратные лестницы и почтовые ящики. И признаётся, что будущее жильё выбирал для себя, в том числе, и по запаху, и стороной обходил подъезды, пропахшие сыростью и старостью.

Дальше для Виталия начался непростой процесс освобождения запущенной квартиры от хлама. Жильё, по его словам, отчистили полностью — пол освободили от линолеума, добравшись до самых перекрытий, а со стен сняли почти вековой слой штукатурки и обоев. Но сложнее всего, как говорит дизайнер Дарья Шапошникова, пришлось с дранкой, которая постоянно встречается в старых домах. «Очень хотелось найти клад при разборе», — смеётся владелец квартиры. И добавляет, что сохранять в доме было, по сути, нечего — никаких ценностей или предметов быта 20–30-х годов здесь уже не было. Не вышло ничего и с кирпичными стенами.

А так выглядела площадка у подъезда в ноябре 2017 года, когда квартиру освобождали от хлама

А так выглядела площадка у подъезда в ноябре 2017 года, когда квартиру освобождали от хлама

Для декора стен заказали кирпич со штампами — именно такой кирпич «под старину» делают в Санкт-Петербурге

Для декора стен заказали кирпич со штампами — именно такой кирпич «под старину» делают в Санкт-Петербурге

— Увидев этот кирпич, мы поняли, что сохранять его бессмысленно. В 20 году, видимо, в стране было тяжеловато, денег не было, и кирпич был такой — где-то колотый, где-то некрасивый. Решили не сохранять его, — делится Виталий.

— Но дух всё-таки сохранить хотелось, оставить какие-то кусочки того времени, поэтому мы заказали кирпич из Санкт-Петербурга. Его там делают по специальным формам с характерными штампами, чтобы он был максимально идентичен тому времени, — говорит дизайнер.

Кладку 20-х годов сохранить не удалось. Но её заменил современный кирпич, специально состаренный

Кладку 20-х годов сохранить не удалось. Но её заменил современный кирпич, специально состаренный

Так квартира начала обретать свои очертания. На месте ванной комнаты сделали постирочную, две комнаты объединили, а на их месте появился просторный зал, совмещённый с кухней. Бывшая кухня стала санузлом, а две комнаты общей площадью 18 «квадратов» — спальней. В итоге четырёхкомнатная квартира превратилась в «двушку».

Искусственный огонь, стены цвета графита и другие фишки квартиры

— Чем сложнее, тем интереснее, — говорит Дарья, которая впервые работала с настолько старым домом. — Здесь был культурный пласт, который сам диктовал, что и как тут делать. Но кроме этого есть ещё и современный подтекст, поэтому совсем в ретро уходить не хотелось. Так что в спальне у нас современные фотографии, зеркала, люстры. Дом-то старый, но люди здесь живут молодые, и хотелось, чтобы это чувствовалось.

Было — стало. Разница между фото — 3 года

Было — стало. Разница между фото — 3 года

Основной задачей, по словам дизайнера, было сохранить дух времени, но не ударяться в ретро и наполнить дом современными предметами интерьера

Основной задачей, по словам дизайнера, было сохранить дух времени, но не ударяться в ретро и наполнить дом современными предметами интерьера

Здесь уделили большое внимание окнам, которые выходят на шумный Красный проспект

Здесь уделили большое внимание окнам, которые выходят на шумный Красный проспект

Самым сложным и масштабным оказалось заменить пол и окна. Так как дом располагается на шумной улице по соседству со зданием бывшего автовокзала, то в квартире установили четырёхкамерные окна, отделанные деревом. Для удобства — широкие подоконники, на которых можно сидеть. А ещё в зале есть балкон с маленьким столиком для завтраков.

— Выбирая эту программу, нельзя было сделать совсем экономно, а то бы это получилось неправильно, — отмечает Виталий. Поэтому в доме появились ванна с подогревом производства Германии, сантехника и чёрные батареи, похожие на чугунные (прошлые пришли в негодность), которые изготавливают в Китае.

Собственники квартиры не побоялись чёрного цвета

Собственники квартиры не побоялись чёрного цвета

Вместе с тем, говорит дизайнер, в доме хватает и предметов быта эконом-сегмента: почти всю мебель заказывали на местной фабрике, а в ванной не обошлось без IKEA.

Самую просторную комнату в квартире — зал-столовую — украшает биокамин, который, по словам Дарьи, создаёт атмосферу. А ещё здесь много зеркал — они отражают кирпичную кладку и, в целом, расширяют пространство.

В квартире много примечательных деталей, одна из них — биокамин

В квартире много примечательных деталей, одна из них — биокамин

А ещё есть зеркала. Они, по словам дизайнера, расширяют пространство и беспроигрышно работают в сочетании с тёмным цветом стен

А ещё есть зеркала. Они, по словам дизайнера, расширяют пространство и беспроигрышно работают в сочетании с тёмным цветом стен

Батареи, кстати, тоже покрасили в графитовый

Батареи, кстати, тоже покрасили в графитовый

Спальня обзавелась колоннами — это ещё одна свежеприобретённая фишка. Поскольку раньше спальня располагалась на месте жилой комнаты и, частично, ванной, здесь проходит канализационный стояк. Именно его и спрятали в колонну, вторая колонна появилась на другой стене — для симметрии. Всё это, объясняет дизайнер, вписалось в общую стилевую направленность спальни.

В ней, кстати, часть стен и батареи покрашены в графитовый цвет — это пожелание владельца, который любит такие насыщенные тёмные оттенки.

— Тёмного цвета стен почему-то многие боятся, но это прекрасный фон для фотографий, как у нас, или любых других предметов искусства. Стены будто бы уходят, отваливаются, и появляется пространство. А если бы они были светлыми, то мы бы отлично чувствовали границы комнаты. Просто люди привыкли мыслить стереотипами: «Мне бы посветлее» — и выбирают что-нибудь бежевое. Но именно контраст тёмных и светлых стен создаёт пространство. Главное, соблюсти правильный баланс, — объясняет Дарья.

В спальне есть большая гардеробная комната по соседству с постирочной&nbsp;

В спальне есть большая гардеробная комната по соседству с постирочной 

Повозиться пришлось и в санузле, под который переоборудовали самую маленькую из комнат. Виталий объясняет, что проблем с перепланировкой не возникло, к тому же прямо под их квартирой на втором этаже расположено нежилое помещение.

А вот точную сумму средств, вложенных в ремонт квартиры, он назвать затруднился — говорит, что перестал считать после того, как затраты перевалили за 2,5 миллиона рублей.

Одно из самых дорогих приобретений — ванна. Она немецкого производства, а ещё под ней есть специальные батареи, которые нагревают поверхность

Одно из самых дорогих приобретений — ванна. Она немецкого производства, а ещё под ней есть специальные батареи, которые нагревают поверхность

Дизайнер Дарья характеризует стиль квартиры как эстетический лофт, но тут же поясняет, что это, скорее, эклектика — из-за сочетания винтажного и современного стилей.

— Могу точно сказать, что здесь должны жить эстеты, разносторонне развитые, культурные люди. Именно они способны оценить все идеи, которые мы здесь применили, — добавляет она.

Это же подтверждает и риелтор Юлия. По её словам, квартира создана «для взрослых детей культурно богатых родителей».

По мнению Дарьи, интерьер в квартире оценят люди постарше и обязательно эстеты

По мнению Дарьи, интерьер в квартире оценят люди постарше и обязательно эстеты

Сам Виталий, так загоревшийся идеей 100-летней квартиры, за время ремонта понял, что жить в ней не сможет. На вопрос, почему, коротко объясняет: «Изменились реалии». Сейчас он живёт в загородном доме и не готов менять уже сложившийся уклад неторопливой жизни на проживание в квартире на Красном проспекте.

— Где-то за полгода до окончания ремонтных работ я решил всё приостановить, так как у меня тогда не было времени этим заниматься. Ребёнок и вовсе сказал, что, возможно, будет жить в Москве, поэтому надобность в этой квартире будто бы отпала. Но я сказал Даше: «Давай уже доделаем», потому что нас очень увлекал этот процесс — от поиска нужного кирпичика до согласования декора. И вот когда мы всё оперативно доделали, сделали уборку, я понял, что, скорее всего, она будет продана. Два-три месяца, и если мы всё-таки не найдём покупателя на квартиру, я, возможно, и оставлю её, — говорит Виталий.

Виталий не исключает, что может оставить жильё себе, если не найдёт покупателя

Виталий не исключает, что может оставить жильё себе, если не найдёт покупателя

Сейчас он подыскивает очередное жильё в Новосибирске — на этот раз для сына. По его словам, делать ремонт и продумывать дизайн-проект для 100-летней квартиры ему так понравилось, что это занятие вот-вот перерастёт в его хобби. Новый объект, кстати, он тоже ищет в старом доме.

Год назад мы побывали в уникальном бункере с видом на реку — новосибирец превратил в него обычную квартиру, а большую часть интерьера придумал и сделал сам.

Вы сделали интересную перепланировку? Придумали и внедрили необычный дизайн? Сделали из убитой квартиры жильё мечты? Расскажите свою историю НГС!

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