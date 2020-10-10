Новосибирец превратил убитую 100-летнюю квартиру в жильё мечты. Фото до и после

Как выглядит жильё в 100-летнем доме Новосибирска
Трёхэтажный светлый дом в самом начале Красного проспекта приглянулся новосибирцу Виталию в 2017 году. Он поклонник старинной архитектуры, поэтому квартиру, несмотря на запущенное состояние, почти сразу приобрёл себе в собственность. На то, чтобы превратить её в жильё с картинки, ушло три года — Виталий очень хотел успеть к памятной дате. В этом году дому исполнилось ровно 100 лет. Корреспондент НГС Ксения Лысенко побывала в необычной квартире с вековой историей: в ней есть искусственный огонь, кирпичи с фирменными штампами и ванна с подогревом, но владелец всё равно готов с ней расстаться.
«Очень хотелось найти клад»
Эту недвижимость, рассказывает Виталий, он покупал для себя — планировал переехать сюда с супругой и ребёнком. Поэтому главной задачей было превратить четырёхкомнатную квартиру в очень плохом состоянии в просторное жильё со спальней и детской.
— Прежний владелец — молодой человек. Состояние квартиры было таким, что в одну комнату я даже не смог попасть. Сейчас на её месте гостиная с кухней. Я только приоткрыл дверь, заглянул в неё, увидел, что она, в принципе, теоретически есть. Комната была завалена вещами от пола до потолка. Здесь был ужасный бардак. Всё очень старое — куча ненужных вещей, даже рабочей раковины не было, так как всё уже отключили, — вспоминает новосибирец.
А ещё комнаты в квартире не отличались большими габаритами: кухня занимала всего 5,6 «квадрата», прихожая — 6 «квадратов», а туалет и ванная комната в совокупности (раздельный санузел) разместились на 3,9 квадратного метра. Поэтому владелец решил сделать глобальную перепланировку, а крохотные комнатушки объединить в комнаты побольше.
Предстоящие сложности Виталия не испугали. Возможно, было бы проще купить жильё в новостройке и не затевать глобальный ремонт, но такие квартиры, по словам собственника, его совсем не привлекают.
— Я не хочу стоять в очереди в лифте, жить там, где 10 квартир на этаже. Вот в этом доме их всего четыре, и всех владельцев я знаю. Они тоже сделали ремонты в своём жилье. А парковка и вовсе пустая, кроме моей машины тут есть ещё одна — это машина соседа. Бывает, конечно, останавливаются работники офисов. А так — тут тишина и спокойствие, — добавляет владелец.
Он с гордостью рассказывает про камерную атмосферу дома, написанный от руки график уборки подъезда, аккуратные лестницы и почтовые ящики. И признаётся, что будущее жильё выбирал для себя, в том числе, и по запаху, и стороной обходил подъезды, пропахшие сыростью и старостью.
Дальше для Виталия начался непростой процесс освобождения запущенной квартиры от хлама. Жильё, по его словам, отчистили полностью — пол освободили от линолеума, добравшись до самых перекрытий, а со стен сняли почти вековой слой штукатурки и обоев. Но сложнее всего, как говорит дизайнер Дарья Шапошникова, пришлось с дранкой, которая постоянно встречается в старых домах. «Очень хотелось найти клад при разборе», — смеётся владелец квартиры. И добавляет, что сохранять в доме было, по сути, нечего — никаких ценностей или предметов быта 20–30-х годов здесь уже не было. Не вышло ничего и с кирпичными стенами.
— Увидев этот кирпич, мы поняли, что сохранять его бессмысленно. В 20 году, видимо, в стране было тяжеловато, денег не было, и кирпич был такой — где-то колотый, где-то некрасивый. Решили не сохранять его, — делится Виталий.
— Но дух всё-таки сохранить хотелось, оставить какие-то кусочки того времени, поэтому мы заказали кирпич из Санкт-Петербурга. Его там делают по специальным формам с характерными штампами, чтобы он был максимально идентичен тому времени, — говорит дизайнер.
Так квартира начала обретать свои очертания. На месте ванной комнаты сделали постирочную, две комнаты объединили, а на их месте появился просторный зал, совмещённый с кухней. Бывшая кухня стала санузлом, а две комнаты общей площадью 18 «квадратов» — спальней. В итоге четырёхкомнатная квартира превратилась в «двушку».
Искусственный огонь, стены цвета графита и другие фишки квартиры
— Чем сложнее, тем интереснее, — говорит Дарья, которая впервые работала с настолько старым домом. — Здесь был культурный пласт, который сам диктовал, что и как тут делать. Но кроме этого есть ещё и современный подтекст, поэтому совсем в ретро уходить не хотелось. Так что в спальне у нас современные фотографии, зеркала, люстры. Дом-то старый, но люди здесь живут молодые, и хотелось, чтобы это чувствовалось.
Самым сложным и масштабным оказалось заменить пол и окна. Так как дом располагается на шумной улице по соседству со зданием бывшего автовокзала, то в квартире установили четырёхкамерные окна, отделанные деревом. Для удобства — широкие подоконники, на которых можно сидеть. А ещё в зале есть балкон с маленьким столиком для завтраков.
— Выбирая эту программу, нельзя было сделать совсем экономно, а то бы это получилось неправильно, — отмечает Виталий. Поэтому в доме появились ванна с подогревом производства Германии, сантехника и чёрные батареи, похожие на чугунные (прошлые пришли в негодность), которые изготавливают в Китае.
Вместе с тем, говорит дизайнер, в доме хватает и предметов быта эконом-сегмента: почти всю мебель заказывали на местной фабрике, а в ванной не обошлось без IKEA.
Самую просторную комнату в квартире — зал-столовую — украшает биокамин, который, по словам Дарьи, создаёт атмосферу. А ещё здесь много зеркал — они отражают кирпичную кладку и, в целом, расширяют пространство.
Спальня обзавелась колоннами — это ещё одна свежеприобретённая фишка. Поскольку раньше спальня располагалась на месте жилой комнаты и, частично, ванной, здесь проходит канализационный стояк. Именно его и спрятали в колонну, вторая колонна появилась на другой стене — для симметрии. Всё это, объясняет дизайнер, вписалось в общую стилевую направленность спальни.
В ней, кстати, часть стен и батареи покрашены в графитовый цвет — это пожелание владельца, который любит такие насыщенные тёмные оттенки.
— Тёмного цвета стен почему-то многие боятся, но это прекрасный фон для фотографий, как у нас, или любых других предметов искусства. Стены будто бы уходят, отваливаются, и появляется пространство. А если бы они были светлыми, то мы бы отлично чувствовали границы комнаты. Просто люди привыкли мыслить стереотипами: «Мне бы посветлее» — и выбирают что-нибудь бежевое. Но именно контраст тёмных и светлых стен создаёт пространство. Главное, соблюсти правильный баланс, — объясняет Дарья.
Повозиться пришлось и в санузле, под который переоборудовали самую маленькую из комнат. Виталий объясняет, что проблем с перепланировкой не возникло, к тому же прямо под их квартирой на втором этаже расположено нежилое помещение.
А вот точную сумму средств, вложенных в ремонт квартиры, он назвать затруднился — говорит, что перестал считать после того, как затраты перевалили за 2,5 миллиона рублей.
Дизайнер Дарья характеризует стиль квартиры как эстетический лофт, но тут же поясняет, что это, скорее, эклектика — из-за сочетания винтажного и современного стилей.
— Могу точно сказать, что здесь должны жить эстеты, разносторонне развитые, культурные люди. Именно они способны оценить все идеи, которые мы здесь применили, — добавляет она.
Это же подтверждает и риелтор Юлия. По её словам, квартира создана «для взрослых детей культурно богатых родителей».
Сам Виталий, так загоревшийся идеей 100-летней квартиры, за время ремонта понял, что жить в ней не сможет. На вопрос, почему, коротко объясняет: «Изменились реалии». Сейчас он живёт в загородном доме и не готов менять уже сложившийся уклад неторопливой жизни на проживание в квартире на Красном проспекте.
— Где-то за полгода до окончания ремонтных работ я решил всё приостановить, так как у меня тогда не было времени этим заниматься. Ребёнок и вовсе сказал, что, возможно, будет жить в Москве, поэтому надобность в этой квартире будто бы отпала. Но я сказал Даше: «Давай уже доделаем», потому что нас очень увлекал этот процесс — от поиска нужного кирпичика до согласования декора. И вот когда мы всё оперативно доделали, сделали уборку, я понял, что, скорее всего, она будет продана. Два-три месяца, и если мы всё-таки не найдём покупателя на квартиру, я, возможно, и оставлю её, — говорит Виталий.
Сейчас он подыскивает очередное жильё в Новосибирске — на этот раз для сына. По его словам, делать ремонт и продумывать дизайн-проект для 100-летней квартиры ему так понравилось, что это занятие вот-вот перерастёт в его хобби. Новый объект, кстати, он тоже ищет в старом доме.
Год назад мы побывали в уникальном бункере с видом на реку — новосибирец превратил в него обычную квартиру, а большую часть интерьера придумал и сделал сам.
Вы сделали интересную перепланировку? Придумали и внедрили необычный дизайн? Сделали из убитой квартиры жильё мечты? Расскажите свою историю НГС!
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