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Почти 1500 домов в Новосибирске остались без света

Электричество из-за аварий пропало у жителей Планового посёлка и района улицы Тульской

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Без света новосибирцы остались на несколько часов

Без света новосибирцы остались на несколько часов

Полторы тысячи домов на левом берегу Новосибирска остались без света

1425 жилых домов на левом берегу остались без электричества из-за аварий, причины которых не установлены.

В Кировском районе без света остались 486 домов: по данным муниципального портала, отключение произошло в 14:30 и затронуло дома на улицах Тульская, Изыскателей, Тракторная, Социалистическая и нескольких прилегающих. Причина аварии не установлена, вернуть свет в дома в «РЭС» обещают к 17 часам.

Без света почти на весь день осталась половина посёлка Плановый в Советском районе

Без света почти на весь день осталась половина посёлка Плановый в Советском районе

В посёлке Плановый на ОбьГЭС электричество пропало в 949 домах. Там свет пропал ещё в 11:30, авария по также неустановленной причине больше всего коснулась жителей улицы Барьерной, Универсальной, Часовой, Бердышева, Быстрой и нескольких соседних улиц. Вернуть электричество по плану должны к 17:30.

Летом массовые отключения коснулись 4 тысяч домов, но большинство из них оказались плановыми.

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