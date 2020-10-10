Почти 1500 домов в Новосибирске остались без света

Полторы тысячи домов на левом берегу Новосибирска остались без света
1425 жилых домов на левом берегу остались без электричества из-за аварий, причины которых не установлены.
В Кировском районе без света остались 486 домов: по данным муниципального портала, отключение произошло в 14:30 и затронуло дома на улицах Тульская, Изыскателей, Тракторная, Социалистическая и нескольких прилегающих. Причина аварии не установлена, вернуть свет в дома в «РЭС» обещают к 17 часам.
В посёлке Плановый на ОбьГЭС электричество пропало в 949 домах. Там свет пропал ещё в 11:30, авария по также неустановленной причине больше всего коснулась жителей улицы Барьерной, Универсальной, Часовой, Бердышева, Быстрой и нескольких соседних улиц. Вернуть электричество по плану должны к 17:30.
Летом массовые отключения коснулись 4 тысяч домов, но большинство из них оказались плановыми.