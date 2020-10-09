Под Новосибирском владельцы коттеджа взыскали с застройщика 2,3 миллиона рублей

С застройщика «НСК» взыскали больше 2 млн за коттедж с недоделками
Новосибирский областной суд обязал компанию-застройщика «НСК» выплатить 2,3 миллиона владельцам коттеджа в посёлке Рыбачий.
Таким образом, была удовлетворена апелляция на решение суда первой инстанции, который постановил выплатить владельцам только 566 тысяч рублей. Владельцы дома также рассчитывают взыскать с застройщика суммы двух экспертиз, а юрист компании считает новое решение суда несправедливым.
28 сентября НГС рассказал историю Юлии Однорогой и её пожилой мамы, которые продали городскую квартиру и решили переехать в посёлок Рыбачий. Женщины отдали 2,85 миллиона рублей за коттедж, как сами утверждают, обещанный им «под ключ». В итоге застройщик с задержкой предоставил им дом с недоделками и нарушил сроки на устранение недостатков.
— Первый суд снизил нам сумму, так как сказал, что там сайдинга не должно быть, что утепление не входило в договор, что забор не должен быть. Также первый суд отказался взыскать с застройщика неустойку за нарушение сроков устранения недостатков. И штраф за нарушение прав потребителя первая инстанция не взыскала. А теперь суд всё это учёл. Получилось 2,3 миллиона рублей. И сейчас мы ещё собираемся взыскать с ответчика стоимость двух экспертиз и юридические услуги, — заметил корреспонденту НГС юрист Александр Шахаев, который в областном суде представлял интересы владельцев дома.
Шахаев уточнил, что в 2,3 миллиона рублей вошли: 760 тысяч рублей на устранение недостатков, которые выявила экспертиза, 760 тысяч — неустойка за нарушение сроков устранения недостатков, 772 тысячи — штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований и в 25 тысяч суд оценил моральный вред жительницам дома.
По словам юриста, стоимость экспертиз и его услуг составит ещё примерно 200 тысяч рублей. Если суд признает и их, то сумма, которую должна будет выплатить компания «НСК» и её руководитель Евгений Пономарёв, составит порядка 2,5 миллиона рублей. В то время как коттедж по договору обошёлся женщинам в 2,85 миллиона рублей.
Юрист Артём Титоренко, защищавший в суде интересы строительной компании «НСК» и её руководителя Евгения Пономарёва, в разговоре с корреспондентом НГС заметил, что это решение, на его взгляд, «потребительский терроризм».
— По моему мнению, решение суда первой инстанции было справедливым. А это — нет... Люди не несли бремя содержания имущества, а превратили всё в мусор: они не доделали дом, а то, что было, привели в непригодное состояние. Будет ли мой клиент подавать жалобу на решение областного суда, мне не известно, — прокомментировал ситуацию юрист Артём Титоренко, представлявший интересы Евгения Пономарёва в суде первой инстанции.
Руководитель компании «НСК» и по совместительству председатель садового общества в посёлке Рыбачий Евгений Пономарёв в разговоре с корреспондентом НГС на момент подготовки материала тоже не смог уточнить, будет ли оспаривать решение облсуда. Пономарёв объяснил это тем, что судебное решение ещё не получено и не изучено.
Ранее НГС рассказывал историю новосибирца Сергея Кожевникова, который отсудил у другого застройщика 1,2 миллиона рублей за сгнивший дом. Компания должна была заплатить ему 800 тысяч рублей неустойки и 400 тысяч — штраф из-за того, что недостатки не были устранены добровольно.