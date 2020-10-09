Под Новосибирском владельцы коттеджа взыскали с застройщика 2,3 миллиона рублей

Новосибирский областной суд обязал компанию-застройщика «НСК» выплатить 2,3 миллиона владельцам коттеджа в посёлке Рыбачий.

Таким образом, была удовлетворена апелляция на решение суда первой инстанции, который постановил выплатить владельцам только 566 тысяч рублей. Владельцы дома также рассчитывают взыскать с застройщика суммы двух экспертиз, а юрист компании считает новое решение суда несправедливым.

28 сентября НГС рассказал историю Юлии Однорогой и её пожилой мамы, которые продали городскую квартиру и решили переехать в посёлок Рыбачий. Женщины отдали 2,85 миллиона рублей за коттедж, как сами утверждают, обещанный им «под ключ». В итоге застройщик с задержкой предоставил им дом с недоделками и нарушил сроки на устранение недостатков.